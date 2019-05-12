汶川灾区“护士奶妈”：作为妈妈 我为自己打分“不及格”
殷亚亚正在为灾区的婴儿哺乳。(原图刊登于2008年5月22日发行的西安日报)
西部网讯(记者 秦怡) 今年的5月12日是第108个国际护士节，是汶川地震11周年，恰巧也是母亲节。在西京医院，有这么一群人，她们既是常年奔波于临床一线的护士，也是家中孩子的妈妈，在护士岗位默默奉献了22年的殷亚亚就是其中一位。更加巧合的是，她在汶川地震后的医疗救援工作中，还有一段十分特殊的“护士奶妈”的经历。
时间回到2008年5月。汶川地震发生后，许多灾区重伤人员被送到西京医院进行救治。在神经外科三病区的病房里，一名来自北川的7个月大的男婴因为吃惯了母乳，在母亲停止分泌乳汁后已经一整天都拒绝进食了，这可让孩子的家人和病房的医生护士们急坏了。
孩子刚出生4个月、还在哺乳期的护士殷亚亚听说后，放下怀中正在吃奶的女儿小芳凝，立刻赶往病房给这名素不相识的男婴喂奶。“孩子已经饿了一整天了，要赶紧喂，这事我包了。”这感人一幕被当时在场的记者用镜头记录下来，成为了汶川地震后陕西抗震救灾过程中，一个被人们津津乐道的温暖瞬间。
2019年春节，殷亚亚和丈夫带着女儿芳凝前往汶川。图为殷亚亚一家三口在映秀镇漩口中学地震遗址前的合影。
而对于殷亚亚，和像她一样在临床一线工作的护士们来说，她们工作中的绝大多数时间，都是处于镜头之外的。一年365天，上六休一，手机铃声一响10分钟内必须赶到医院；每天接待近200名患者，在许多常人不忍目睹的情况下为患者清理血污、伤口，做接诊准备；急诊病人家属在情绪激动下往往不理解护士的工作，但她们仍要以专业的态度按照规章流程，以准确的方法处置病人；高频次地直面人世间最令人畏惧的生、老、病、死……这些镜头之外的苦、累、脏、委屈，让很多女孩无法承受。也因此，护士岗位的流动性非常大，而殷亚亚一干就是22年。
“在西京医院这些年，我见过太多太多病人的不易，也真真切切感受到自己的工作，能够给患者和他们的家人带来温暖和希望。我觉得工作就应该认真把它做好，并没有太多别的想法。”殷亚亚说。
2000年，刚工作两年的殷亚亚在一场手术后休息的间隙，同事为她拍了一张珍贵的工作照。
这个从渭南农村走出的姑娘，身上的认真、勇敢、坚韧、负责任的品质，以及雷厉风行、独当一面的做事风格，让身边的同事朋友们都敬佩不已。在大家的印象中，殷亚亚在工作和生活里都是个打不倒的“女汉子”。但对殷亚亚来说，如果说她可以为工作中尽心尽力做好每件事、认真为病人负责的自己打100分的话，在生活中，面对转眼已经11岁的女儿，她却只能给自己一个“不及格”。
“前几天是世界微笑日，晚上回到家见到女儿，她说她希望妈妈今天可以向她笑一下。”听到女儿这个简单到不能再简单的愿望，殷亚亚才反思原来自己下班后回到家，仍然无法及时脱离工作时的紧张状态，作为一名母亲，这些年她对女儿的成长和感受忽视得太多太多。
爸爸既当爸也当"妈"，女儿的成长中更多的是爸爸的陪伴。
就像11年前听说病房中有婴儿需要喂奶，她便扔下嗷嗷待哺的女儿奔向病房一样，在工作和女儿之间，女儿似乎从小都是“第二选项”：女儿在襁褓中要喝奶，妈妈要匀出奶水去喂病房里的婴儿；女儿上学了要开家长会，妈妈值班太忙走不开；女儿想和爸爸妈妈出去旅行，妈妈很少有那么久的假期，甚至女儿想和妈妈去离家不远的兴庆公园玩儿，她都因临时工作安排不开爽约了数次，至今依然没有向女儿兑现承诺……
“女儿以前总说我个是个骗子，答应她的事情总是因为这样那样的原因无法实现。我希望以后能抽空和她爸爸带她出去旅游一次，她一定会很开心。”说起女儿，殷亚亚充满愧疚。但是她身边的同事几乎都是如此，西京医院各科室每天都要接待大量的病人，每个医生和护士一到岗位上，都像上了发条的陀螺，根本停不下来。因为他们深知，每个来医院求诊的患者背后，都是一整个家庭的希望。他们只能肩负起这份希望，拼命和时间、和生命赛跑……
好在女儿虽然还在上五年级，但已经慢慢长大懂事了，这让殷亚亚十分欣慰。“女儿现在很懂事，工作了一天后，回到家女儿能体谅妈妈的辛苦和疲劳，我觉得一切都值得了。”
在西京医院乃至全国的所有医院，还有许许多多像殷亚亚一样的护士。他们常年奔劳在临床一线，高强度做着常人避之不及的工作。然而在生活中，她们也是妈妈，是妻子，是女儿。“我希望自己能有空多陪伴女儿陪伴家人，希望大家对我们的职业多一份理解，希望自己勿忘初心。”殷亚亚说。
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