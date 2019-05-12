5工人患职业性肿瘤 职业病监管该更给力

5工人患职业性肿瘤职业病监管该更给力

■ 观察家

职业病监管绝非小事，而是人命关天的大事。

“深圳一汽配厂5工人患上白血病被鉴定为职业性肿瘤”一事，近日引发舆论关注。5月11日，深圳宝安区卫健局对此进行了通报。通报中指出，华生电机有限公司共发生5例白血病，均完成职业病诊断。

《职业病鉴定书》中显示，经广东省和广州市职业病诊断鉴定委员会鉴定结果证实，这5名员工均为职业性肿瘤(苯所致白血病)。

这几份鉴定结果，终于还了5名工人一个公道。此前，为白血病是否该被鉴定为职业性肿瘤的问题，几名工人与华生电机公司展开了一场漫长的持久战。如今，他们终于有望拿到本属于他们的足额赔偿。

不过，即便赔再多的钱，也换不回他们的健康。这不仅是他们人生的悲剧，背后也折射出职业病监管的疏漏。

据了解，这些罹患白血病的员工，此前长期在一个恶劣的环境下工作。他们所接触的化学品，包括洗芯水(三氧乙烷)、喷印油墨、稀释剂、141B洗芯水、混合胶等，总数有近20种。相关部门对其中几种化学品抽查发现，它们无一例外都含有苯，而苯正是造成他们患上白血病的最大元凶。

在长期接触到化学品的工作环境中，该工厂理应为员工提供安全的防护器具。这不仅是出于公司对员工人道主义的关怀，更是一家公司最起码的职责。而对在危险环境中工作的工人的保护，在相关公司失职的情况下，职业病相关监管则显得尤为重要。

据当地卫健部门透露，一直以来，该区职业卫生监管部门定期对该公司进行执法检查。然而，媒体报道中提到，该工厂没有提供完善的防护器具，几乎是徒手工作，且车间密封，味道很浓；有当事人称，只有上级检查时厂里才给防护。这些明显违法情节，所谓“一直以来”的执法检查未能及早发现，无疑让人遗憾。

虽然早在2015年和2017年，当地监管部门就曾对该工厂两次进行罚款，但总额不过10.5万元，对涉事企业而言不过是隔靴搔痒。且这些员工被查出患上白血病，最早可追溯到2013年，等到员工职业健康付出血的代价之后才开罚，也有些晚了。

职业病防治监管不足、执法偏软，在现实中并不罕见。由于职业病不像生产安全事故，它的危害是隐性而缓慢的，也难以引来舆论聚焦，对此问题不够重视。有些地方为了经济发展，对于一些未经严格把关的职业病危害评价的项目，还降低门槛、放松审核。

5名工人患白血病的悲剧，无疑是一个警醒：职业病监管绝非小事，而是人命关天的大事。以保护劳动者生命安全之名，职业病监管应该来得更“给力”。

□于平(媒体人)