研究显示生气比悲哀对老年人心理健康伤害更重
美国研究人员发现，与悲伤相比，生气对老年人心理健康伤害更重，可能增加炎症风险，而长期炎症水平较高关联心脏病、关节炎和癌症等慢性疾病。
康科迪亚大学研究人员以年龄59至93岁的226人为研究对象，分为两组：59岁至不满80岁为老年早期，80及80岁以上为老年晚期。这些研究对象在一周内完成问卷调查，内容涉及他们是否生气或悲伤。另外，研究人员经由血液样本检测他们炎症水平，了解他们是否患与年龄相关的慢性疾病。
结果显示，对80及80岁以上的老人而言，每天生气关联炎症水平和慢性疾病比例较高；不满80岁的研究对象没有这种关联。另外，悲伤与炎症反应和慢性疾病均没有关联。
研究人员在由最新一期美国心理学会期刊《老年心理》杂志刊载的文章中写道，这项研究显示，并非所有消极情绪都有害健康。人们初入老年期时，生气可能会激发斗志、渡过人生难关，但对年事更高的老人而言没有用，因为无论老人如何努力，都无法逆转现状。相比之下，悲伤可能帮助老人调整心理，调低目标，以应对与年老相关的生理和认知挑战。研究人员建议用教育和心理疗法帮助老人管理情绪，少生气，进而减少对身体的伤害。（王鑫方）【新华社微特稿】
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