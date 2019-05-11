于军：实现真正大数据 需要更多医疗机构共同参与
人民网北京5月11日电（记者 孙博洋） 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。天津市北辰医院医院副院长于军在接受媒体专访时表示,实现真正大数据，需要更多医疗机构共同共享数据。
天津市北辰医院医院副院长于军接受媒体专访
在谈到应用新技术来做好构建诊前、诊中、诊后医疗服务模式时，于军表示，天津市北辰医院在手机预约、手机支付、手机接收检查结果等方面做了许多工作，通过各种渠道和措施来改善病人在医院的服务体验和流程，并根据实际效果不断进行改进。
在谈到智慧医院建设和智能技术应用时，于军表示，一方面，利用医院自身积累的各种数据来更好的提升医疗服务质量，更好的惠及患者；另一方面，也希望能够与其他医疗机构实现数据共享，实现真正的大数据，以此来更好的为患者服务。他还表示，目前，正积极的与第三方平台合作，将数据推上云端。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn