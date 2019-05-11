于军：实现真正大数据 需要更多医疗机构共同参与

人民网北京5月11日电（记者 孙博洋） 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。天津市北辰医院医院副院长于军在接受媒体专访时表示,实现真正大数据，需要更多医疗机构共同共享数据。

天津市北辰医院医院副院长于军接受媒体专访

在谈到应用新技术来做好构建诊前、诊中、诊后医疗服务模式时，于军表示，天津市北辰医院在手机预约、手机支付、手机接收检查结果等方面做了许多工作，通过各种渠道和措施来改善病人在医院的服务体验和流程，并根据实际效果不断进行改进。

在谈到智慧医院建设和智能技术应用时，于军表示，一方面，利用医院自身积累的各种数据来更好的提升医疗服务质量，更好的惠及患者；另一方面，也希望能够与其他医疗机构实现数据共享，实现真正的大数据，以此来更好的为患者服务。他还表示，目前，正积极的与第三方平台合作，将数据推上云端。