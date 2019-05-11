中国品牌日 洽洽霸屏纽约时代广场

5月10日，是第三个中国品牌日。自2017年中国品牌日确立以来，中国品牌继往开来、步步崛起，重新定义着“中国制造”。值此中国品牌日之际，洽洽惊艳亮相美国纽约时代广场，透过路透社大屏和纳斯达克大屏向世界展示中国品牌形象。

第一弹：洽洽亮相纽约时代广场大屏

20多年来，洽洽坚果质造实力在不断发展提升，亮相世界舞台，得到国际认可。凭借20年专业坚果质造的经验，洽洽已发展成为中国坚果行业标志性品牌，如今更是凭借自身坚果质造实力登上纽约时代广场的路透社大屏和纳斯达克大屏。

此次与蒙牛、波司登等30家知名中国品牌一同亮相纽约时代广场，展现的不仅是洽洽引领坚果行业发展的信念和开拓全球市场的决心，更是洽洽彰显民族品牌、共享世界的胸怀与格局，也进一步提升洽洽的国际影响力和品牌号召力。

第二弹：洽洽小黄袋每日坚果闪耀品牌日 全产业链质造新鲜坚果

与此同时，洽洽小黄袋每日坚果在中国坚果炒货协会的强烈推荐下，受邀亮相上海510中国品牌日展会现场——上海展览中心。专业营养师现场助阵，在普及坚果知识的同时，也向往来参会者详细讲述了洽洽坚果的新鲜战略和洽洽质造的魅力，展位前吸引了多位国外友人前来围观，成为510中国品牌日现场的一道亮丽风景线。

如今洽洽坚果的全产业链，从源头保证产品的“新鲜”，全程冷链运输，送往洽洽全球九大坚果工厂。

? 在产品生产环节，洽洽坚果工厂内温度常年控制在21℃，湿度控制在60%以下；生产全程采用低温烘烤，有助于减少果仁营养流失，慢烘烤有助于保证坚果由内到外彻底干燥、保证坚果的新鲜酥脆。

? 在产品包装环节，除了充氮、还放入吸氧剂，保证袋中含氧量不超过1%，其标准更是超过奶粉级的含氧标准。

? 此外，身为中国领先食品品牌的洽洽坚果，还拥有经过全球食品标准BRC认证A级、美国FDA等认证的生产制造工厂。

加之洽洽对于新鲜质造理念的重视，使得如今的洽洽小黄袋每日坚果能够远销欧美40多个国家和地区，成为全球各地消费者喜爱的健康零食。

第三弹：全民营养周同日启动 洽洽小黄袋每日坚果助力国民营养升级

就在同一天，2019全民营养周暨“5.20”中国学生营养日在北京人民日报社新媒体大楼正式启动。“全民营养周”于2015年创建，2017年“全民营养周”列入《国民营养计划（2017-2030年）》(国办发[2017]60号)，成为落实健康中国的重要举措。

启动会现场，洽洽携明星单品“洽洽小黄袋每日坚果”亮相本次“全民营养市集”，别致的展区在市集内显得特别出挑，一抹亮眼的黄吸引了众多参与者的集体瞩目。值得一提的是，洽洽坚果的新鲜战略以及洽洽质造的独特魅力，引发本次全民营养周关于坚果健康和食品安全问题的探讨和关注。

随着社会的不断进步和发展，如何吃的健康成为民众关心的话题。《中国居民平衡膳食宝塔》中明确提及，每人每天坚果摄入建议量是25-35克。作为一种营养丰富、老少皆宜的食品，坚果类成为民众日常健康饮食的首选，深受全民的喜爱。洽洽小黄袋每日坚果将7种源自全球各个国家的原料，如美国巴旦木仁、越南腰果仁、加拿大蔓越莓、中国现剥现用的新鲜核桃仁等当季新鲜坚果及果干进行科学配比组合，均衡营养，口感新鲜，与当下消费者对健康坚果的需求和喜好完美契合。

未来，洽洽将把整个“新鲜战略”外延扩大，从源头、标准、仓储、货架等维度上保证产品的新鲜和品质。时值中国品牌日和2019全民营养周，新鲜、健康、营养、美味的洽洽小黄袋每日坚果，在彰显中国品牌魅力的同时，一如既往为全球消费者的健康生活保驾护航。

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