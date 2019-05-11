有一种细菌冰箱镇不住

受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 朱 毅

近日，美国食品和药品管理局（FDA）发布的一份报告显示，在21％的冰淇淋生产设施中检测到有害病原体——李斯特菌。记者查阅资料发现，2015年，美国蓝铃公司的冰淇淋产品中也曾检出李斯特菌，并且至少导致8人感染、3人死亡。不少人疑惑，温度较低的冰淇淋及其设备中怎么会有致病菌呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅告诉《生命时报》记者，李斯特菌又名单核球增多性李斯特菌，主要以食物为传染媒介，肉、蛋、禽、奶及海产品等均可成为其感染源，在土壤、水源甚至动物粪便中也能找到它的身影。尤其值得注意的是，此菌可耐受的生长温度很广，为2℃~42℃，在0℃也能缓慢生长，甚至在冷冻室内可存活一年。在冰淇淋设备中检测出了李斯特菌，一方面可能是生产原料（比如牛奶）受到污染，且杀菌不充分，将细菌部分遗留在设备上；另一方面，在冰淇淋生产过程中，可能受到空气中细菌的污染。

发生食源性李斯特菌病的情况较为罕见，但一旦发病，则可能带来严重甚至致命的后果。患者通常在摄入受污染食物后的3~70天内出现感冒、恶心、呕吐及持续发烧的症状，严重感染者可能出现败血症和脑膜炎。孕妇尤其容易受该细菌的侵扰，细菌可通过胎盘传染给胎儿，并可能导致流产、败血症。

如何避免感染李斯特菌呢？第一，定期清理冰箱。李斯特菌能在寒冷的环境下生存，因此冰箱也可成为其“繁衍”的基地。美国的一项调查显示，被李斯特菌感染的人，有64%可以在其家里的冰箱中找到这种细菌。第二，生熟分开。肉类不要反复化冻，在放入冷冻层之前最好先切成几份，每次按份拿取；熟食、剩饭剩菜等放于冰箱上层，果蔬类食品最好放下层。第三，远离高风险食物。根据美国疾病与预防控制中心（CDA）提示，以下食物存在被李斯特菌污染的风险：用未经高温消毒的生乳制作的奶酪；未经杀菌的蛋黄酱；未完全煮熟的豆芽；提前做好、存放时间较长的三明治；外面购买的沙拉包或提前准备好的沙拉。第四，注意食品包装。选购食品时，要关注生产日期，同时要仔细检查包装，选择没有破损的。第五，注意个人卫生。处理食物前后、进食前、上厕所后清洗双手。第六，特殊人群少吃冷冻饮品。老人、幼儿、孕妇及慢性病患者均应控制生冷食品的摄入，少吃或不吃冷冻饮品，降低感染李斯特菌的风险。（记者李爽）