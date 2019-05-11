糖友最适合的七类运动
正确的运动安排能让糖尿病患者过上舒适的生活。而低冲击力的运动最适合糖尿病人。近日美国“每日健康”网站总结了七类这样的运动。
1.散步。与跑步相比，散步的冲击力要低得多。发表在《欧洲糖尿病学》上的研究显示，2型糖尿病患者在饭后步行10分钟比在一天中的其他时间锻炼能更好地降低餐后血糖。
2.瑜伽、太极。这些练习不仅能增强多个肌肉群的力量，还会提高柔韧性和移动性，对有神经病变的糖尿病人改善身体的平衡性和稳定性起到很大作用。
3.室内自行车。对于那些稳定性差的人来说，骑固定自行车可以增强下肢肌肉群力量，改善心血管健康。糖尿病人适宜从骑卧式自行车开始，再改为骑直立自行车，最后再参加室内自行车（动感单车）课程。
4.游泳。游泳和水中有氧健身操不仅没有冲击力，而且不用负重，消除了重力对关节造成的 不良影响。
5.椭圆机、爬楼梯机和划船机。这三种器械是非常棒的有氧锻炼选择，而且冲击力很小。椭圆机和爬楼梯机适用于那些每次把全身重量放在一只脚上的锻炼者，而划船机能同时锻炼到上肢和下肢肌肉群。
6.负重力量训练。它能增加骨密度，预防与糖尿病相关的关节和骨骼问题，同时提高精瘦肌肉的重量和力量。精瘦肌肉越多，血糖控制能力就越强。
7.坐姿力量训练。坐姿力量训练是增强上肢，乃至下肢肌肉群力量的好办法。对于有足部神经病变的糖友来说，他们双手的神经功能还得到了比较完整的保留，那么他们就可以进行肩推、肱二头肌弯举等举重练习。要想采用坐姿来增强腿部的肌肉力量，可以用脚趾和脚后跟轻轻点地，坐姿原地踏步，或者利用弹力带来做坐姿髋外展。 （萧忠彦）
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