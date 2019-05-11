老人饮食做到十个“宜”
吃饭少说话，防止食物进入气管
科学饮食，是晚年健康的基石。老人饮食讲究10个“宜”，下面为老年朋友详细介绍。
食物宜杂。人体需要从不同食物中获取营养，建议老人每日选择谷薯类、蔬果类、鱼肉蛋类、奶豆类及油脂类等多种食物，注意荤素、粗细、色泽、口味、干稀搭配。
质量宜高。质量高不意味着价格高。以蛋白质补充为例，常见的牛奶、鸡蛋、豆腐、鸡鸭鱼肉等都能为老人提供丰富的优质蛋白质。肉类选择上，建议多吃鱼虾，尽量采用清蒸或白灼的方法。
蔬果宜鲜。颜色鲜艳的蔬果往往含抗氧化物质，能调节免疫力、预防慢性病。紫色的富含花青素，如茄子；绿色的富含叶绿素、叶黄素，如菠菜；黄色的富含β-胡萝卜素，如柑桔；红色的富含番茄红素，如西红柿。
饮水宜勤。老人对口渴的敏感度下降，因此要养成自觉喝水的习惯。每日饮食要适量搭配稀粥、汤、豆浆、牛奶等，另外单独补充900~1200毫升水和淡茶。
数量宜少。老人基础代谢率降低，我国生理学会建议61~70岁人士的总能量摄入可较青壮年减低20%，71岁以上可减低30%。摄入食物量虽然减少，但品种不能少。
饭菜宜香。年纪大了，嗅觉和味觉会变迟钝，导致食欲降低。因此，老人的饮食制作要更精致，注重色、香、味、形调配。此外，安静舒适的就餐环境以及结伴吃饭的形式，都可提高老人的用餐兴趣。
质地宜软。由于老人消化液、消化酶及胃酸分泌减少，会影响食物消化吸收，所以老人的饭菜质地以软烂为好，采用蒸、煮、炖、烩、炒等烹调方法。
温度宜热。老人对寒冷抵抗力较差，一旦食用生、冷、硬的食品，会影响消化吸收，甚至引起腹泻。食物的最佳消化吸收过程是在接近体温的温度下进行的，因此温热的饮食最适合上年纪的人。
速度宜缓。细嚼慢咽有利于保证食物粉碎效果和胃部健康的重要方式，同时也有利于消化吸收。此外，要尽量“食不语”，防止食物进入气管。
口味宜淡。年纪大了，不免出现胆固醇和甘油三酯等的升高，需控油；老人的葡萄糖耐量会下降，需减糖；有高血压风险的老人很多，需减盐。此外，还要避免吃腌制食品、罐头、快餐、各种熟食等。
最后提醒，如果老人因各种原因长时间进食量减少，请在专业营养师指导下适量选择肠内营养制剂作为膳食补充。（国家老年医学中心、北京医院营养科副主任营养师 李长平）
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