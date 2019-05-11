饮烫茶需谨防食道癌
俗话称“人走茶凉”，可见在中国文化中，热茶深受人们的推崇和喜爱。其实不仅是中国，在俄罗斯、伊朗和土耳其等诸多亚欧国家，人们都习惯饮用热腾腾的茶饮。近日，《国际癌症杂志》发布一项最新研究报告提示，茶水温度过高，会显著增加患食道癌的风险。
与中国一样，伊朗有着历史悠久的茶文化。研究人员对5万名伊朗人进行了为期10年的追踪调查，收集他们习惯饮用的茶水温度和食道癌发病率数据。分析结果表明，与那些几乎不喝茶或喜欢喝凉茶的人相比，每天喝两杯以上、温度为60摄氏度茶水的人患上食道癌的几率高出90%。
目前，研究团队正准备深入探究为什么相对于其他热饮，热茶对食道的伤害更大一些，尤其容易引发食道癌。不过他们建议，面对任何一杯“烧嘴烫牙”的饮品，都应耐心等待几分钟再下嘴。（王晓雄）
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