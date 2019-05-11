八个坏习惯偷走骨量： 过度防晒爱吃肉 长期酗酒不运动

人们都知道通过补充钙剂来预防骨质疏松症，然而并没意识到一些错误的生活习惯也会增加患骨质疏松症的风险。近日美国《读者文摘杂志》网站对此进行了总结。

错误一：长时间窝在沙发上。久坐不动会使得骨质疏松症的发生几率增加。对骨骼来说，你越多地使用它，它就越能适应和增强力量。同样的，如果它不承受负载，就会变得虚弱。针对宇航员的研究恰恰证明了这一点，太空中失重的环境会导致其失去骨量。这种情况的解决办法就是从事负重运动，确保你所选择的运动能让骨骼承受负载，比如散步。游泳不是负重运动，就起不到预防作用。

错误二：爱吃肉。高蛋白饮食会导致肾脏排出更多的钙。它的流失会造成骨密度下降，进而导致骨质疏松症。

错误三：吃咸味零食。导致骨流失的饮食因素之一就是吃了太多的盐。当肾脏排出钠时，钙也会随之排出。日本学者发现，高钠摄入的绝经后妇女发生非脊椎部位的骨折可能性是低钠摄入者的4倍以上。

错误四：过度防晒。虽然涂抹防晒霜对于降低患皮肤癌的风险至关重要，但人体仍需要维生素D来帮助加工钙。维生素D是人体成功吸收和使用钙所必需的营养物质。对于没有接受到充足阳光照射的人来说，通过补剂来补充是必不可少的。美国国家骨质疏松症基金会建议，50岁以下的成年人每天需要400~800国际单位的维生素D，而50岁以上则需要800~1000。大家要根据自己住在哪里、处于一年中的什么时候以及吃了什么食物等情况，在医生的指导下服用。

错误五：大量喝咖啡。喝太多咖啡会对老年女性的骨骼健康造成不良影响，咖啡因会导致骨质流失。研究人员发现，这种影响只有在缺乏大量雌激素的情况下才能发生，因此它对于绝经后妇女可能是一个需要注意的问题。

错误六：大幅减轻体重。虽然保持健康体重是有益的，但减重过多会对骨骼造成很大伤害。与运动一样，骨骼需要有足够的负载，以刺激它们做出反应，并生成更强的力量。体重指数小于19被认为是骨质疏松症的一个风险因素。研究发现，体重指数只要增加1个单位，骨流失风险就能下降12%。

错误七：长期酗酒。美国俄勒冈大学的研究者发现，过量的酒精会使胃肠道更难吸收钙，还影响胰腺和肝脏的功能，降低钙和维生素D的含量。此外，喝酒会造成体内皮质醇水平增加，导致骨密度降低。更重要的是，酒精会毒害成骨细胞。

错误八：爱喝碳酸饮料。一些研究表明，饮用碳酸饮料与骨流失有关，但原因尚不清楚。（萧忠彦 编译）