代餐能不能减肥
近年来，打着“不挨饿，不运动，就能瘦下来”旗号的代餐产品受到很多人追捧。然而，这种减肥方法真的靠谱吗？
“代餐”就是用来代替部分或者全部正餐的食物。市场上常见的代餐产品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔等。代餐粉通常以谷类、豆类、薯类等食材为主，制成的一种单一或综合性冲调粉剂，具有高纤维、低热量、饱腹感强的特性。
对于肥胖者，无论采用什么方法，只要控制能量摄入，增加能量消耗都可起到减肥效果。代餐产品能量容易控制，比如一袋代餐粉的热量基本为200千卡以下，而我们平时吃一顿饭的热量摄入为500~1000千卡。所以很多人吃代餐产品瘦了，主要是因为能量摄入低了。
需要提醒的是，这种减肥方式并不健康，甚至可能对身体造成危害。首先，这些代餐产品基本都是粉状的东西，对于餐后血糖控制非常不利。其次，长期吃代餐粉还可能导致营养不良。市场上多数代餐粉营养素比例非常不均衡，比如谷物代餐粉、蔬果代餐粉往往蛋白质含量低，维生素 C 等含量也达不到日常推荐量；奶昔类代餐，维生素、矿物质很容易缺乏。如果长期只吃代餐产品，很容易导致身体虚弱，引发各种疾病，比如出现头晕乏力、掉头发等营养不良反应。更严峻的是，目前代餐食品行业鱼目混杂，有些不良商家为了达到快速瘦身的效果，违规添加了对人体有害的药物成分，如盐酸西布曲明、酚酞、利尿剂甚至毒品安非他命等，对肝脏、肾脏等造成严重损害，甚至危及生命。
总之，代餐产品只能作为正常饮食的一部分替代，不能成为我们每日饮食的主角，均衡的食物才是我们获得营养的主要途径。（科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋）
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