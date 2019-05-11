养好身体的“后天之本”

常看中医的人，对于“药引子”并不陌生。“药引子”是引药归经的俗称，指某些药物能引导其他药物到达病变部位或某一经脉，发挥“向导”作用。最早提出“引药归经”学说，对于中药的四气、五味、升降浮沉等进行深入认识和探讨的就是金元时期著名医家张元素先生。

张元素是河北易水人，他不仅提出了中药性味归经理论，得到李时珍称赞，临床还十分强调保护脏腑功能，尤其注重扶养脾胃，还因治好了同时代名医刘完素的伤寒病而著称于世。据《金史》记载，金代名医刘完素有一次带众弟子上山采药，遇狂风骤雨，回府后即暴病，恶寒发热、呕吐不食、久治不愈。恰逢张元素途经此地，便前去刘府探望，希望能为刘完素诊病。起初，刘完素并不愿意让年纪尚轻、没有名气的张元素为他问诊，张元素并不介意，认真地为刘完素诊脉，问过所用方剂，指出之前用药太过寒凉而伤了脾胃，便开具了新处方。一剂下肚，刘完素即感周身惬意，三剂过后，大病获愈。自此，张元素医名大震，民间便流传着“完素伤寒元素医”的佳话。

“甘属土味，与脾相配”，张元素主张以甘味的药物扶养脾胃，创制了枳术丸、白术散、加减冲和汤等健脾消积的方剂，尤其是枳术丸一方，至今仍为临床广泛使用。枳术丸有健脾和胃、理气消积等作用，主要用于脾胃虚弱所致的胃部胀满、饮食减少、面色无华、腹胀腹痛等症。临床上使用这个方子，也可适当加味，如脾虚重者可加党参、山药、茯苓等，气滞明显者可加木香、砂仁、陈皮等，饮食不化者可加入麦芽、山楂、神曲等。

结合现代，张元素“以甘扶养脾胃”的理论应得到借鉴，中医学认为，“脾胃乃人体后天之本，凡脾肾不足及虚弱失调之人，多有积聚之病”，大家要重视脾胃健康对于防病治病的重要性。针对老百姓而言，泡制简单的促消化代茶饮、坚持按摩具有健脾消食功效的穴位，也能收到张元素枳术丸类似的保健效果。这里给大家推荐两个方法。

1.喝山楂陈皮大枣饮。山楂干、陈皮、红枣适量，三味食材洗净后放入茶杯，加适量开水浸泡10分钟即可饮用。需要提醒的是，泡茶时千万不可把鲜橘皮当陈皮，鲜橘皮不仅不具备陈皮的药用功效，而且表面可能还会有农药残留。另外，大枣、山药、藕、莲子、百合、芋头、萝卜、荸荠、豌豆苗、茼蒿、春笋、香椿等平甘温补的食物，也有健脾养胃的作用，平时饮食中可多加搭配。

2.按揉足三里和中脘穴。足三里穴具有促进胃肠蠕动的作用，对于胃胀气较重者尤其适用；中脘穴可以促进胃酸分泌，改善消化不良。建议每天起床和睡觉前，按揉两个穴位50~100次。（赵 艳）