90人因骗保被移交司法机关

医保基金是人民群众的救命钱，任何套取基金的行为都属于违法犯罪。市医疗保障局近日公布了5起欺诈骗保典型案例。自去年9月至今，本市已追回医保欺诈违规费用790.69万元，暂停社保卡结算118人，移交司法机关90人，医保欺诈骗保行为得到有效遏制。

市医疗保障局通报的这5起典型案例中包括麦瑞骨科医院违规多收费用、替换项目套收费、分解住院；大兴区西红门镇志远庄社区卫生服务站涂改医疗文书、套刷社保卡代开药、无从业资格人员上岗；顺义区木林镇卫生院多名医务人员虚构就诊记录、私分骗取的医保基金；还有参保人伪造票据、持多张社保卡重复开药等方式骗取医保基金。

“这5起欺诈骗保典型案例反映了形形色色、类型各异的骗保行为。”市医保局相关负责人介绍，比如北京麦瑞骨科医院将本应90元/系统的彩超单系统按照135元/人次的多系统收费，违规多收取了费用，且存在不应另行收费的耗材单独向病人收取费用等问题，不仅造成医保基金损失，而且增加了参保人员的个人负担。患者曹某某在该院间隔三四天办一次出入院，先后反复三次，重复检查不但对患者身体造成损害，每次住院还增加了患者住院起付标准支出。目前该医疗机构已被解除基本医疗保险服务协议，并追回违规费用。

大兴区西红门镇志远庄社区卫生服务站则存在药品管理混乱的问题，还聘用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作。部分给患者使用的注射用头孢他啶等药品无购药记录，意味着药品进货渠道不明，严重威胁患者用药安全。此外还存在诊疗单据随意涂改，医务人员王某、康某、李某使用本人社保卡为他人开药、输液等违规行为。目前该机构已被解除基本医疗保险服务协议，追回违规费用，医务人员违规行为已移送卫生行政部门处理。

顺义区木林镇卫生院有多名医务人员利用职务之便，在夜班和非工作时间，对白天就诊的自费病人处方进行退费，然后再使用留存的社保卡重新挂号，虚造就诊记录，重新结算，用医保基金填补自费病人退费的缺口，并将截留的资金与相关参与人员分成，套取医保基金21万元。目前两名涉案人员焦某、高某已被公安机关刑事拘留，该医疗机构被解除基本医疗保险服务协议。

此外还有某参保人伙同单位经办人张某某伪造手工报销单据、修改住院费用明细，将实际住院费用1万余元改成了10余万元，经公安机关侦破后，两人都被停止社保卡使用，一人被刑事拘留,一人被正式批捕，等待司法判决。

据了解，自去年9月开始，市医疗保障局联合市人力社保局、卫健委、公安局、食品药品监管局、中医管理局开展了打击欺诈骗保专项行动和“回头看”工作。截至目前，全市共实地检查定点协议医药机构813家，查处违规违法定点医疗机构39家、定点零售药店3家，其中解除定点服务协议6家，追回违规费用790.69万元，暂停社保卡结算118人，移交司法机关90人，医保欺诈骗保行为得到有效遏制。

市医疗保障局表示，医保基金是老百姓的“救命钱”，具有“专款专用”的性质，若将医保基金当成“唐僧肉”，最终损害的是每一个参保人的切身利益。今年本市将持续高压震慑，集中力量打击欺诈骗保行为，引导参保人员切实认识到医保基金是自己的“救命钱”，共同维护医保基金安全可持续运行。（记者 王天淇）

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