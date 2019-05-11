城乡居民大病保险报销比例提至60%
昨日，国家医疗保障局会同财政部制定的《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（以下简称《通知》）正式发布。
《通知》指出，继续提高城乡居民医保和大病保险筹资标准。明确2019年居民医保人均财政补助标准新增30元，达到每人每年不低于520元，新增财政补助一半用于提高大病保险保障能力，即大病保险在2018年人均筹资标准上增加15元。同时，要求个人缴费同步相应提高。
高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销
《通知》明确，稳步提升待遇保障水平。要求新增筹资主要用于两方面：一方面，要确保基本医保待遇保障到位。巩固提高政策范围内住院费用报销比例，建立健全居民医保门诊费用统筹及支付机制，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。
另一方面，要提高大病保险保障功能。降低并统一起付线，原则上按上一年度居民人均可支配收入的50%确定；政策范围内报销比例由50%提高至60%；对贫困人口加大支付倾斜力度，在起付线降低50%、支付比例提高5个百分点的基础上全面取消封顶线。对实行个人（家庭）账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡；已取消个人（家庭）账户的，不得恢复或变相设置。
城镇居民医保和新农合加快整合统一
《通知》还指出，将全面建立统一的城乡居民医保制度。针对城镇居民医保和新农合尚未整合统一的地区，要求加快两项制度整合，于2019年底前实现两项制度并轨运行向统一的居民医保制度过渡，在制度政策“六统一”基础上，进一步统一经办服务和信息系统，提高运行质量和效率。
《通知》明确各地同步建立统一的城乡居民大病保险制度，统一规范大病保险筹资及待遇保障政策，并按照《政府工作报告》要求，落实筹资待遇调整政策，于2019年底前按最新筹资标准完成拨付，确保政策、资金、服务落实到位；优化大病保险经办管理服务。
全面做实地市级统筹。《通知》以实现基金统收统支为重点，提出做实城乡居民医保地市级统筹标准，即基金统收统支、政策制度统一、医疗服务协议管理统一、经办服务统一、信息系统统一，并鼓励有条件地区探索省级统筹。
记者 解丽
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