儿童套餐要坚守“内容为王”

时下，不少父母关注“儿童套餐”。所谓“儿童套餐”，顾名思义应该是适应儿童口味、满足儿童营养需求、助力儿童健康成长的餐饮食品系列。但综观当下的儿童套餐市场，经营者的用心多不在对食材食品的内容与结构的创新方面，而是把精力放在了想方设法以外观“笼络”孩子童心上，这显然是一种本末倒置的错误做法，不利于儿童餐市场的健康“成长”。让儿童套餐可持续发展，需摒弃“形式主义”，坚守“内容为王”。

盘点儿童套餐市场重形式、轻内容的表现，主要有三个层面：一是以“买套餐、送玩具”为招徕噱头，让儿童萌生“爱屋及乌”的念头，从而实现由喜爱玩具而乐点套餐；二是抓住儿童兴趣点，以孩子们喜欢的动画人物为主角设计旅行故事，创意点餐方式，激发孩子们对所点食物的食欲；三是以“小份配餐”充当“儿童餐”，其实质就是“分量上少许多”的一般套餐，其构成成分与成人版的大同小异。这些做法充其量不过是花拳绣腿的“假把式”，并非真正意义上的“儿童餐”。

众所周知，孩童时期正处于人们成长过程中的初始阶段，也是人体脏腑逐步健全、功能不断完善、骨骼持续发育和智力渐趋提升的最重要的打基础阶段。儿童健康成长不仅需要生命维系的七大基本营养素，比如蛋白质、脂肪、无机盐、维生素等，更需要补充在普通面粉中含量缺失的多种微量元素。这就要求儿童套餐经营者多从有利于孩子身心成长的需要出发，注重研究儿童成长规律，懂些儿童营养、膳食常识，创新、做优实至名归的儿童套餐。

中国膳食尽管不乏对食品色香味及外形观瞻的在意与追求，但“内容为王”仍是恒久不变的底线原则。既为“儿童套餐”，就当多从食材配伍、饮食结构、营养搭配、食品制作等多个环节，体现儿童特点、契合儿童需求。即便是欲以童趣外观吸引消费者，也当遵循内容决定形式、形式服从内容的基本原则，而不是舍本逐末、扭曲走偏。

伴随着社会的发展进步，人们越来越关心孩子们的身心健康。就家长而言，凡涉及吃、穿、用、学等与孩子成长密切相关的领域，“舍得花钱”是常态，在“吃”方面尤其更甚。一组数据或可佐证儿童消费支出的刚需。在80%的家庭中，儿童支出占到家庭支出的30~50%；在2017年的4.5万亿元儿童消费市场规模中，仅占比0.2%的“儿童餐饮”就创下了近90亿元的巨额销售。庞大的市场需求呼唤对儿童套餐的规范与治理。

坚持“内容为王”，首当其冲的就是要由国家层面制定出专门针对餐饮企业的儿童餐标准，唯此才能让经营者、消费者和市场监管有法可依、有章可循。（张玉胜）