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顺行性遗忘：撞头后她记不住头天发生的事

2019年05月10日14:10 来源：重庆晚报

　　美国高中生凯特琳·利特尔大约一年半前不慎撞了头，从此无法记住头一天发生的事，迄今无法医治。

　　美国奇趣新闻网站6日报道，利特尔就读于北卡罗来纳州格林斯伯勒市东南吉尔福德高中。2017年10月12日，时为高一学生的利特尔参加越野实践活动，一名队友不小心绊倒她，她头部撞到硬物。事发后，教练和医生认为她患比较严重的脑震荡，数周后会痊愈。但事实证明，她患的是顺行性遗忘，脑部创伤致使她每天晚上入睡后大脑“重启”，第二天醒来就会忘记头一天发生的事情，记忆永远停留在出事次日。

　　这一罕见疾病给利特尔的学习和生活带来很多不便。她家里到处贴着便条提醒她。每当利特尔感到吃惊时，父亲就会让她读一下床边的日记本，那里记录着她出事后发生的点点滴滴。在学校，利特尔无法记住每天新了解的全部信息，包括教师姓名。用老师的话说，她“每天不知道自己座位，不知道老师是谁，每天对她而言都是崭新的”。（据新华社）

(责编：许心怡、崔元苑)


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