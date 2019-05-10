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电脑游戏可抑制人们对甜食的渴望

2019年05月10日14:09 来源：重庆晚报

　　甜食是甜蜜的负担，控制甜食需要极大的毅力。现在，美国研究人员新开发一款电脑游戏，可以通过训练强化大脑的控制能力，抑制人们对甜食的渴望。

　　美国德雷克塞尔大学研究人员日前在英国《行为医学杂志》上报告，这款游戏中玩家需要在一间食品店快速移动，克制自己放入甜食的冲动，在购物车里放入健康食品，放置正确的食物才可以得分。

　　研究团队随机抽取109名体重超重且喜欢甜食的人为研究对象。在前6周内，他们每天要玩这款游戏数分钟，并在接下来两周内每周玩数分钟。最终结果显示，有超过一半的人在为期8周的游戏训练后，体重下降幅度达到3.1%。

　　此外，参与者还可以在这款游戏中自动定制训练内容，并根据自身抵御甜食诱惑的能力调整游戏难度，从而强化大脑对甜食诱惑的抵御能力。

　　研究论文通讯作者、德雷克塞尔大学心理学教授埃文·福曼说，课程培训有助于让研究对象掌握无糖饮食的方法，但这些人仍需要额外的帮助来抵御对甜食的渴望。而这种日常的电脑游戏训练可以帮助加强脑部控制力，使人们更能坚持健康饮食。（据新华社）

(责编：许心怡、崔元苑)


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