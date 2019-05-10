抗菌药的药效发挥如何，与服用时间关系很大。什么时间服药，主要考虑两方面因素：一是饮食状况，胃内容物可能会影响药效；二是药物对胃肠道的刺激，可能会导致患者出现胃肠道不良反应，症状严重时甚至要停药。所以，不同的抗菌药，服用时间要掌握好。

需空腹服用的药物。对胃肠道刺激小、吸收易受食物影响的药需要空腹服用。这类药物有：氨苄西林、头孢克洛、阿奇霉素、林可霉素、利福平等。

服用时间不受食物影响的药物。某些抗生素的吸收不受食物影响，这类药物空腹或与食物同服均可。这类药物有：阿莫西林、头孢拉定、克拉霉素、克林霉素、莫西沙星、左氧氟沙星、氟康唑、乙胺丁醇等。

建议与食物同服的药物。尽管有些抗生素空腹服用吸收更好，但可能会有患者不能耐受的胃肠道反应，与食物同服可很大程度上减轻症状。这类药物有：其他头孢类抗生素、红霉素、甲硝唑、替硝唑、磺胺类、奥司他韦等。

需饭后立即服用的药物。某些抗生素依赖食物被身体吸收，因此要饭后立即服用，这类药物有：酮康唑、伊曲康唑、头孢呋辛酯片、呋喃妥因等。

除上述原则外，服用抗菌药还有一些注意事项，如左氧氟沙星、莫西沙星类药物与含铝、镁抗酸剂以及补铁药等含重金属元素的制剂合用时，应间隔至少2小时；服用磺胺类药物及阿昔洛韦需大量饮水；头孢类抗生素及甲硝唑，服药期间及停药一周内禁止饮酒。▲