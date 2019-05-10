热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

服用抗菌药要卡好点

2019年05月10日11:38 来源：人民网-生命时报

抗菌药的药效发挥如何，与服用时间关系很大。什么时间服药，主要考虑两方面因素：一是饮食状况，胃内容物可能会影响药效；二是药物对胃肠道的刺激，可能会导致患者出现胃肠道不良反应，症状严重时甚至要停药。所以，不同的抗菌药，服用时间要掌握好。

需空腹服用的药物。对胃肠道刺激小、吸收易受食物影响的药需要空腹服用。这类药物有：氨苄西林、头孢克洛、阿奇霉素、林可霉素、利福平等。

服用时间不受食物影响的药物。某些抗生素的吸收不受食物影响，这类药物空腹或与食物同服均可。这类药物有：阿莫西林、头孢拉定、克拉霉素、克林霉素、莫西沙星、左氧氟沙星、氟康唑、乙胺丁醇等。

建议与食物同服的药物。尽管有些抗生素空腹服用吸收更好，但可能会有患者不能耐受的胃肠道反应，与食物同服可很大程度上减轻症状。这类药物有：其他头孢类抗生素、红霉素、甲硝唑、替硝唑、磺胺类、奥司他韦等。

需饭后立即服用的药物。某些抗生素依赖食物被身体吸收，因此要饭后立即服用，这类药物有：酮康唑、伊曲康唑、头孢呋辛酯片、呋喃妥因等。

除上述原则外，服用抗菌药还有一些注意事项，如左氧氟沙星、莫西沙星类药物与含铝、镁抗酸剂以及补铁药等含重金属元素的制剂合用时，应间隔至少2小时；服用磺胺类药物及阿昔洛韦需大量饮水；头孢类抗生素及甲硝唑，服药期间及停药一周内禁止饮酒。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

避免5个"久"健康又长寿 百岁老人的养生经   要想健康长寿，需坚持正确的生活方式。在日常生活中一定要避免5个“久”。【详细】

立夏：养心神护脾胃 还可多吃点“苦”   “雨水生百谷”，谷雨节气在春夏之交，其前后气温回升快，雨量开始增加，早晚温差仍然大，谷雨注意养生，打好健康基础，才能迎来一个健康的夏季。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn