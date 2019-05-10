睾酮胶丸给男人补激素

前不久，美国食品和药品管理局（FDA）批准了一种口服睾酮胶囊，用于治疗某些与内源性睾酮缺乏或缺失相关的疾病，如原发性性腺机能减退（先天性或后天性）、低促性腺激素性性腺功能减退症（先天性或后天性）等。睾酮是维持男性生长发育和雄性特征的一种重要激素，很多因素会导致睾酮激素水平的下降，肥胖就是其中之一。另外，克兰费尔特综合征等遗传性疾病或脑垂体受损的肿瘤病人，患者体内睾酮水平也会降低，此时就需要补充外源性激素。

据了解，该药品的主要成分为十一酸睾酮，是一种男性雄激素。FDA新批准的这款是首个软凝胶口服剂型，分3种浓度，分别为158毫克、198毫克和237毫克，每日2次与食物同服。临床试验结果显示，87%的患者使用该药后，平均睾酮水平达到了正常范围；安全性方面，该药与其他睾酮替代疗法基本一致，超过2%的患者出现了头痛、红细胞压积增加、高血压和恶心等副作用。

FDA强调，该药不能用于治疗由身体机能老化引起的“性腺机能减退症”。由于年龄的增长，中老年男性体内睾酮水平降低，即使出现低睾酮的症状，该药也无法对其起效，但药物引起的高血压、心脏病、死亡风险上升等副作用却客观存在。