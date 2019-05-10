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常腹痛腹胀 警惕十二指肠淤积症

蒋 涛

2019年05月10日11:36 来源：人民网-生命时报

主讲人：湖南中医药大学第一附属医院超声检查科副主任医师 蒋 涛

“吃不下饭，觉得肚子疼”“这几天肚子不舒服，老是饱胀饱胀的”……腹胀、腹痛、厌食是大家生活中很常见的症状，很多人会认为是胃肠道炎症引起的，自行去药店买点胃药或消炎药吃，但是症状反复发作。遇到这种情况，困扰你的也许是十二指肠淤积症。

十二指肠是小肠中长度最短、管径最大、位置最深且最为固定的部分，既接受胃液，又接受胰液和胆汁，所以它的消化功能十分重要。通常，十二指肠淤积症是指由于肠系膜上动脉压迫而造成的十二指肠阻塞，以致阻塞部位的近端扩张、食糜壅积而产生的临床综合征，因此也称为肠系膜上动脉综合征。

患者症状主要表现为上腹部疼痛、饱胀、厌食等，病情严重者可伴有进食过程中或进食后恶心呕吐。十二指肠淤积症的平均发病年龄为15~50岁，女性约占60%，患者以瘦长身材多见。

需要注意的是，儿童以急性发病为主，常伴有厌食及呕吐；成人以慢性起病为主，症状相对较轻。

当患者因腹胀、腹痛、厌食等消化不良症状就诊时，不少人会首先考虑功能性消化不良、慢性胃炎、慢性胆囊炎、胆结石、消化性溃疡等常见病，往往忽视了十二指肠淤积症的可能性，因此可能导致治疗效果不佳。

而且，一般的胃镜、腹部彩超、腹部CT等检查对十二指肠淤积症并不敏感，胃肠道超声造影能较好地发现这一问题。

患者通过口服胃肠道超声造影剂，能清晰地显现胃至十二指肠的管腔内结构，还能很好地反映胃肠道的蠕动及通过功能，对十二指肠淤积症这一类功能性肠道疾病的诊断率非常高。

有些患者听到需要口服胃肠道超声造影剂，就有抵触情绪，担心对身体有伤害。其实，不必过于紧张。造影剂是由山药、薏仁等中药精制而成，不会对身体造成影响，特别适合胃肠道的健康筛查及年老体弱、耐受性差的患者和婴幼儿的胃肠道检查。

如果腹胀、腹痛、厌食等症状长期出现，而且常规治疗手段不佳，患者就要考虑是否是十二指肠淤积症，特别是瘦长身材的中青年女性及儿童，及时进行胃肠道超声造影检查明确诊断，避免耽误治疗。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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