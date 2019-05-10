得了腮腺炎，护好生殖系统

主讲人：湖南省儿童医院感染科副主任医师 廖亦男

腮腺炎是不少小学生的噩梦，腮帮子肿肿的，有时候疼得受不了。赶上发病期，有的班级甚至因此停课。

为了缓解疼痛，不少老人会拿出各种方法，比如仙人掌捣碎敷在脸上，或者绿豆、墨水、蚯蚓汁……在不少腮腺炎患者的脸上都留过痕迹。得了腮腺炎，到底怎么做才正确？

流行性腮腺炎简称流腮，俗称“痄腮”，有的地方又叫猪头病，就是因为发病期，腮帮子会肿得很大。这是由腮腺炎病毒引起的急性呼吸道传染病，在我国属于法定丙类传染病，好发年龄为5~15岁。四季均有流行，但以冬、春季最为常见。患者是传染源，直接接触、飞沫、唾液的吸入为主要传播途径，往往接触患者后2~3周内发病。

患者的主要表现为腮腺肿痛，肿痛具有特征性，一般以耳垂为中心，向前、后、下发展，状如梨形或马蹄形，边缘不清；局部皮肤紧张，发亮但不发红，触之坚韧有弹性，有轻触痛，张口、咀嚼（尤其进食酸性食物）时刺激唾液分泌，导致疼痛加剧；通常一侧腮腺肿胀后1~4天累及对侧，双侧肿胀者约占75%；颌下腺或舌下腺也可同时被累及。部分患者可伴有发热、畏寒、咽痛、全身不适等表现，部分患儿常伴发并发症。

流腮常见的并发症为病毒性脑炎、睾丸炎、胰腺炎、卵巢炎，少见的并发症有耳聋。脑炎最为常见，而且儿童患者中男孩多于女孩，大多预后良好，很少留后遗症。

青春期之后，睾丸炎的发病率明显增高，青春发育期后的男性发病率为14%~35%，如果并发双侧睾丸炎，有可能引起成年后不育症。

一般来说，卵巢炎症状较轻，恢复较快，暂未见导致不育症的报道。胰腺炎并发症的出现仅次于脑炎，重症胰腺炎较罕见，多数为轻症，预后较好。耳聋并发症的几率不高，约1/15000，但可能会永久性和完全性耳聋，所幸75%的耳聋为单侧性，故影响不会太大。其他并发症还有肾炎、心肌炎、关节炎、乳腺炎等，一般在3周内恢复。

患过一次流行性腮腺炎，不会再患，但并不代表不会得复发性腮腺炎。

复发性腮腺炎多发生于青春期前，5岁左右最常见，腮腺部位反复肿胀，甚至皮肤可有潮红，少数甚至有脓肿形成，大多持续1周左右；间隔数周或数月发作一次，年龄越小间隔时间越短，越易复发，具有自愈性倾向；一般青春期后停止发作，复发性腮腺炎不具有传染性。

避免流行性腮腺炎重在预防，预防重在管理传染源以及预防接种。早期隔离，需要患者腮腺肿胀完全消退，病程至少达9天；接触者需要密切观察3周；当出现同班暴发流腮时，停课需要长达21天。预防接种可给予规范的腮腺炎减毒活疫苗或麻腮风三联疫苗，免疫成功率可达到70%~90%。

治疗流腮主要是对症，注意口腔清洁，饮食以流质或软食为宜，清淡饮食，避免酸性食物，保证液体摄入量充足。腮腺局部肿胀的患者可用中药青黛、中成药珍黄片兑水外敷消肿止痛，新鲜仙人掌去刺捣碎或新鲜芦荟捣碎外敷也有一定功效，常用方法为一日外敷1~2次。如果有发热症状，患者可用布洛芬或对乙酰氨基酚退热，有并发症者，建议及时就医。

以前，有人用墨汁治疗，主要是因为早期的墨汁来源于天然石墨。特别是明代以后，为使墨香扑鼻、墨色生辉及防蛀防腐，制墨时加入了中药，比如麝香、冰片等，都有除风邪的功效。把这样的墨汁涂抹在腮腺炎病变部位，药用成分经皮肤吸收，能开窍醒神、清热止痛。但现在大多数墨汁几乎不再含有中药成分，盲目使用可能适得其反，不主张使用墨汁涂抹腮腺肿胀部位。▲