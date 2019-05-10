林教授年年体检，除了血脂略高，各项指标都正常。今年他50岁了，医生建议加做肠镜检查。结果一查，发现肠道内有多发性息肉，最大的直径约4毫米。这一结果让林教授有点恐慌：“我没有任何不良嗜好，肠道也没啥不适，为何一下子长出这么多息肉？听说肠道息肉会癌变，我很担心。”

如果把人体比作一座工厂，肠道就是负责养分回收和垃圾排放的车间。成年人的肠道长度约为其身高的4~5倍，其中80%为小肠，20%为大肠，后者因蠕动较强、粪便成形，更容易出问题。“肠道息肉通常是‘富’出来的病，如今越来越常见，近些年更是呈现年轻化趋势。”重庆大学附属肿瘤医院消化内科主任陈伟庆对《生命时报》记者说，目前我国还没有肠道息肉大规模的流行病学调查，但根据他们科室长期的数据观察，肠道息肉发病率在40%左右，且随年龄增加而上升，发病高峰年龄是50岁左右。但对于肠道息肉，公众认识不足，很多人甚至一辈子也没做过肠镜，根本不知道自己可能有这方面问题。为此，《生命时报》整理了10个人们最关心的问题，请专家逐一解答。

1.什么是肠道息肉？

陈伟庆：《说文解字》记载，“息，寄肉也”。现代医学把人体黏膜表面的赘生物称为息肉，一般以部位命名，出现在肠道里就是“肠道息肉”。它通常是一种良性病变，小至几毫米，大至几厘米；有的长得像蘑菇，有的像桑葚，有的则像小山包；数量上可从一个至数个不等，甚至整条肠子都是，若某一部位有两个以上的息肉，就是“多发性息肉”。肠道息肉一开始主要见于远端结肠，随着年龄增加，息肉逐渐由左向右发展。

2.肠道为何会长息肉？

南方医科大学南方医院消化内科主任刘思德：现代医学对其病因尚未明确，可能与下列因素有关。1.饮食因素。长期吃高脂肪、高蛋白、低纤维素食物的人患病率较高，而蔬菜、维生素C摄入充足者较低。膳食中脂肪占比超过40%是形成肠道息肉的重要因素，若脂肪摄入不超过膳食的15%，患病率就会显著降低。另外，辛辣刺激性食物、腌制食物等也与腺瘤性息肉形成有关。2.疾病因素。免疫功能低下、动脉粥样硬化、冠心病、糖尿病、胃十二指肠溃疡行胃空肠吻合术、切除胆囊、接受癌症放疗的患者及肥胖人群的患病率较高。3.炎症刺激。长期炎症刺激肠黏膜可引起息肉，如慢性结肠炎、慢性溃疡性结肠炎、克罗恩氏病等。4.异物损伤。粪便粗渣和异物长期刺激肠黏膜上皮，以及其他原因造成肠黏膜损伤，都容易使细胞出现异常增生，形成息肉。长期便秘或频繁使用泻药也会刺激肠壁生成息肉。5.遗传因素。息肉的形成与基因突变密切相关，而突变的基因又会遗传给后代。

3.肠道息肉有什么症状？

刘思德：多数大肠腺瘤性息肉起病隐匿，无任何临床症状，许多人是在常规体检中无意发现的。少数患者会表现为大便习惯改变，例如次数增多，有不同程度的腹部不适，便秘和腹泻交替反复出现或伴有腹痛，便血或大便带血痕。此外，有些人还会有消瘦、贫血等全身症状。

4.为何会突然长出很多息肉？

陈伟庆：除了特定遗传因素（如家族性结肠息肉），肠道息肉生长速度并不快，从良性到恶性的转变要经过十几年的时间，通常不会有短期内出现很多息肉的情况。如果突然查出肠道内有多发性息肉，可能是因为之前的体检没涉及肠镜，或体检不到位，未能尽早发现。

5.哪些项目能查出肠道息肉？

陈伟庆：肠镜是最直接的检查方法，它不仅能在直视下观察大肠黏膜的微细病变，还可以通过组织活检和细胞学刷片检查确定病变的性质，是发现和确诊肠道息肉的最重要手段。建议45岁以上者，无论有没有不适症状，都应做一次结肠镜，早发现早诊治。

6.哪些人尤其要注意肠道检查？

刘思德：有癌症史、肠道息肉史者，或一级亲属（父母、子女、兄弟姐妹）有大肠癌史的人；慢性腹泻持续3个月以上，或每年慢性便秘2个月以上者；有黏液或血便史、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史者；有肝硬化等相关疾病者。

7.哪些肠道息肉会癌变？

陈伟庆：人体任何黏膜表面都可能生长与息肉类似的多余肿物，之所以肠道息肉更受关注，是因为它可能会发展为大肠癌。一般来说，带蒂、直径小于2厘米、表面光滑、活动度好的息肉是良性的；黏膜下扁平、直径大于2厘米、表面有出血或溃疡的，往往提示息肉恶变。息肉恶变的概率与息肉大小有关，美国一项研究显示，直径小于1厘米的息肉，恶变率仅为1%，1~2厘米的约有10%，大于2厘米的则有46%是恶性的。

8.息肉到底要不要切除？

陈伟庆：数据显示，95%左右的大肠癌是由息肉恶变而来。如果在息肉腺瘤阶段就将其斩草除根，能有效防止肠癌。如果未切除肠道息肉，患结直肠癌的几率将增加4倍左右。

刘思德：肠道息肉就像身体里的一枚“定时炸弹”，应该尽早“拆”除。一般来说，直径小于1厘米的息肉需要进行活检，根据病理结果再做处理；直径大于1厘米的息肉无需活检，应直接切除；如果息肉是在乙状结肠镜下发现，且活检证实为腺瘤，则需进一步检查，排除近端结肠中可能存在的其他腺瘤或赘生性病变。

9.切除息肉有什么新技术？

刘思德：随着纤维内镜特别是电子内镜的问世，内镜下息肉切除术逐渐成熟，其适应证包括各种大小的息肉和腺瘤；多发性腺瘤和息肉，数目较少且分散。如今，该技术已成为肠道息肉治疗的常规方法，除了直径过大、内镜下形态明显恶变或数目过多的肠道息肉，均可在内镜下完整切除。

10.如何预防息肉的形成或复发？

陈伟庆：长期吃高动物蛋白、高脂肪食物，纤维素摄入较少者，应立刻改变饮食习惯，保持饮食清淡，多吃蔬菜水果等纤维素丰富的食物，避免便秘，少吃加工肉制品，戒烟限酒。此外，适当运动可增强胃肠蠕动，加速粪便排出体外，预防息肉的形成。

刘思德：大肠腺瘤切除后复发率高，有多发性腺瘤可能，应注意复查，及早发现病变并给予治疗。服用阿司匹林和COX-2抑制剂可预防结肠癌患者长出新的息肉。