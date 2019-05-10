品读筷子背后的文化意蕴

【现象】今天，世界上每5个人中，就有一个人用筷子进餐。筷子不仅是一种取食工具，也蕴含着深厚的文化内涵。最近出版的《筷子：饮食与文化》一书中，历史学者王晴佳聚焦“筷子文化圈”，让筷子成为历史研究的主题。该书通过将饮食文化置于中国、韩国、日本等国的东亚文化传统之中进行考察，发掘了筷子在文化传统的形成中所扮演的重要角色，读来引人入胜。

【点评】对中国人来说，筷子属于寻常日用之物，但对历史学者来说，可以从一根筷子中窥见一段历史。

“垂垂水线白封青，一箸能生两眼明。”中国传统文化不仅是诗词书画，也在一饮一啄、一杯一箸间。有学者根据饮食习惯，将世界文化一分为三，即筷子文化圈、手指取食圈、刀叉取食圈，分别对应不同的文明地域。《筷子》一书致力研究的，正是筷子文化对应的儒家文化圈，也因此超越了器物层面。

研究者普遍认为，筷子起源于中国。安阳殷墟曾出土6支青铜箸头，可以接柄使用；商朝晚期和周朝的遗址中也出土了象牙和青铜制成的箸，均是明证。

中华文化的悠久历史，筷子深度参与其中。据《三国志》记载，当曹操说“今天下英雄，唯使君与操耳”时，刘备震惊之下，“失匕箸”。而筷子背后的饮食文化，也在历史长河中不断丰富，发展出了一套完备的礼仪规则，约束人们用餐、用筷时要干净利落、举止优雅。比如，宋代朱熹的《童蒙须知》便规定，“凡饮食，举匙必置箸，举箸必置匙，食已，则置匙箸于案。”在亚洲很多国家，筷子也被作为送给新婚夫妇的礼物，寓意成双成对。

时代演进到今天，筷子依然是中国人必备的厨房用具，并且作为中华文化的象征之一，出现在世界各地的餐桌上。历史上的丝绸之路，也是饮食文化之路；筷子不仅是器物，也是不同社会、风俗、族群的联结点。今天，共建“一带一路”，让不少外国友人把一头圆、一头方，象征“天圆地方”的筷子装进了行李箱。在一些国家，人们学习中餐礼仪、练习使用筷子，品味中华美食及其背后的深厚文化。一根根小小的筷子，成为民心相通的重要途径，架设起不同文明互学互鉴的桥梁。

《 人民日报 》（ 2019年05月10日 05 版）