完善产业链让农民种上放心田

各类经营主体合理分工、有序协作，形成环环相扣的产业链条

让小农户有效对接大市场，农业成为有奔头的产业，农民分享更多发展红利

日前到一个贫困县采访，遇到这样两件事。县里有两个村常年种植马铃薯，村民长期一家一户分散经营，收益不高。两年前，两个村里的能人发起组建了农民专业合作社，各自组织了百十户村民一起种马铃薯，但面向市场两家合作社发展境遇截然不同。

其中一家合作社“链接”上龙头企业，按照订单繁育指定品种，公司提供农资、技术等服务，高于市场价收购，合作社组织种植，从种到收都没烦心事，农民种上了放心田。另一家合作社就不一样了，没有“龙头”带，农资自己筹，销路自己找，市场好时农民收入尚可，去年一遇到价格下行，大家日子都不好过，合作社理事长唉声叹气的样子至今难忘。

农户经营规模散、小、弱，是很多地方农业生产效益不高的一个重要原因。提升效益离不开有效对接大市场，实现这一目标，首先是扩大经营规模、提升农民的组织化程度。但是，农民组织起来了、规模扩大了，就万事大吉了？恐怕也不是。如果找不到合适的市场渠道，规模优势要想转化成市场优势，可能会困难重重。

规模优势如何才能转化成市场优势？这需要各类主体之间合理分工、有序协作，建立一个从田头到市场环环相扣的产业链条。事实上，每类主体都有不同的功能定位。比如田间地头的生产是农民最擅长的，就该交给农民去做。生产组织、农资统购、技术支持等事情，一家一户农民做不了、办不好，则是合作社的优势所在。开拓市场、品牌营销、延伸产业链、提高附加值等等，则应交给龙头企业去承担。任何一环没跟上，都会影响整个产业持续健康发展。上面两家合作社的不同境遇正说明了这一点。

道理简单，做好并不容易。时下一些工商资本下乡，就绕过合作社，替代农民种地，经营规模发展的不小，产业效益却难发挥出来，投资失误的案例不少。原因在于，大多农业生产是一个经济再生产与自然再生产相交织的特殊产业，难以进行工厂化的生产，只有让生产者成为农产品的主人，才有助于实现精耕细作、提质增效。正因如此，家庭经营是农业的必然选择，把农户、合作社、龙头企业等市场主体聚合到产业链条里，实现互利共赢，才能激活现代农业活力。

打造完整的农业产业链条离不开政府助推。政府部门应该通过财政奖补、金融扶持等政策，营造良好的干事创业环境，吸引产业化龙头企业落户乡村，带动农户共同闯市场。也要支持农民专业合作社，发挥好它们“一头连农户、一头连龙头”的桥梁纽带作用，紧密利益联结，激活市场，激活主体，充分释放发展活力。同时，应完善公共服务，比如在发布市场信息、推广科学技术、监管产品质量等方面持续跟进，为产业发展夯实基础。

总之，产业链条完善了，各类主体分工明确了，农民种地的忧心事就少了，大伙儿分享更多农业发展红利，才会真正感到农业是有奔头的产业。

《 人民日报 》（ 2019年05月10日 16 版）