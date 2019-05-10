果实为何“五颜六色”？中美研究告诉你答案

果实为何色彩缤纷？哪种颜色的果实爱“流浪”？哪种颜色的果实爱“宅家”？赤道附近的果实为何“黑”？中美科学家通过联合研究，揭开了这些秘密。该成果于近日发表在国际期刊《全球生态与生物地理学》上。

论文第一作者、中科院昆明植物研究所副研究员陆露介绍，五颜六色的果实在大自然中非常醒目，它们的着色是因为含量丰富的类胡萝卜素、花青素和类黄酮等色素。这些色素以不同比例组合，并与复杂的环境相互影响，形成了各种颜色。

科学家选择了杜鹃花科白珠树族植物作为研究对象。

白珠树族是大家常吃的蓝莓近亲，这个族约有280个物种，从海拔0米的海边到400米的亚热带雨林，再到4500米的高山草甸都有分布。它的果实有白、红、蓝、紫、黑五色，以及在这五色基础上加深或变浅的颜色。

“一个族能环太平洋分布，且果实颜色多，引起了我们对其果色与扩散分化、地理分布的好奇。”陆露说。

中科院昆明植物研究所与美国亚利桑那大学、美国得克萨斯州植物研究所组成的团队，在整个环太平洋地区收集了白珠树族的各种材料和信息进行研究，得到了一些有趣的结果。

红色的果实最愿意“出远门”，它们乐于扩散传播到多地，但红果实多是“独生子女”家庭，兄弟姐妹少；蓝紫色果实最爱“宅”着，它们乐于在家附近多“生孩子”，因此家庭成员众多，但不易传播扩散到多地；白色果实可能是红色或蓝紫色果实的白化产物。

研究人员还发现，越接近赤道或海拔越高，蓝紫色果实越多，果实颜色也越深。

该成果揭示了植物扩散传播与果实颜色的关系，为物种循环的大尺度地理分布格局形成方式找到了关键证据。（记者岳冉冉）