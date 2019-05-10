住老小区，装个自来水净化器

受访专家：北京公众健康饮用水研究所研究员 赵飞虹

在电视里，人们常会看到打开水龙头，接上一杯水就喝的场景，这其实也是很多人的回忆。老北京人把水龙头叫“撅尾巴管儿”，这个俚语形象地传达了一个信息——自来水是可以直接喝的。但如今，极少有人直接喝自来水了。除了购买瓶装水，有不少人会对家里的自来水进行二次净化，也就是使用现在市面上形形色色的水净化器。按理说，经过国家标准处理过的自来水，是达到饮用标准的，自来水不能直接喝的印象是从何而来的呢？自来水到底需不需要净化？《生命时报》记者采访了北京公众健康饮用水研究所研究员赵飞虹。

赵飞虹指出，一般来说，水龙头里流出的水的干净程度，受3个环节影响，即水源、自来水厂的技术水平、城市供水管网。这其中，水源因素是不可控的，重点应考虑后两项。

自来水厂一般采用沉沙、混凝、沉淀、过滤、加氯消毒等技术，将水质净化。国家对处理后的水质也是有检测标准的。2012年起，全国施行了新的《生活饮用水卫生标准》，检测指标共106项，包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标、放射性指标等。这些指标里，有些比起国外发达国家还要严格，比如美国的饮用水检测指标共94项，少于我国；重金属汞的美国限值0.002毫克/升，我国的则是0.001毫克/升；致癌物四氯化碳美国标准是0.005毫克/升，中国标准是0.002毫克/升。因此，如果能够达标，出厂的自来水是完全可以直接饮用的。

有时人们会闻到自来水的刺鼻气味，多是由于水中的余氯。水中加氯的目的是消毒杀菌，保护自来水在从水厂到家庭的过程中，不被细菌污染。根据标准，自来水余氯含量出厂时必须低于4毫克/升，在管网末梢大于0.05毫克/升。但当水中氯含量达到0.3毫克/升时，有些嗅觉灵敏的人就能闻到；水中氯含量超过每升2毫克时，多数人就能闻到。解决余氯的问题有三种：把水烧开，余氯会挥发掉；采用晾水的办法；安装活性炭净水器。

城市供水管道决定一般家庭的水质。实际上，自来水进入家中的最后一个环节——供水管网，才是水质问题的关键所在。供水管道如果使用太久，容易产生铁锈，滋生细菌等；一些高层小区二次供水的储水箱如果不能经常定期清洗，也会让水质变差；老旧管道的每一次漏水、爆管等问题，都可能导致自来水的二次污染。由二次污染给自来水带来的，可能是重金属、有机污染物、细菌，这些才是人们饮水担心的重点。

所以，要不要安装净水器，要考虑自己小区的新旧程度。如果是老旧小区，家庭条件允许的，是有必要安装净水器的。有条件的家庭可以根据自身的饮水习惯、经济条件等因素，选择适合的净水产品。

赵飞虹说，目前我国市场上最常见的净水器有以下几种：

1.纯水机具有反渗透膜，特点是去除水中的细菌和各种污染物，以及绝大部分的金属离子，有效地保证了水的安全性，但是水质过软，长期饮用对人体健康不利，且有废水排出，需要用电。另外它的价格较高，安装和维护需要专业人员。

2.具有超滤膜的净水器，可以有效地去除水中的细菌和大分子有机物，保留了矿物质。维护和安装也需要专业人员。价格略低于前者，有极少量的废水排出，可以不用电。

3.具有PP棉和活性炭的净水器，这也是最便宜的一种，主要是截留一些肉眼可见的颗粒物并吸附掉一些有味道的东西。这种净水器运行费用最低，维护方便。

赵飞虹提醒，净水器种类很多，主要依据用户自己的需求和经济能力加以选择。在选择时，注意售后服务要好，且具备国家权威部门颁发的证书，例如卫生许可批件、电器安全证明等。购买后应根据净水器的不同定期更换滤芯和清洗设备，以保证家庭饮水安全。（记者 董长喜）