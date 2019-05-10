用诗词滋养孩子的成长

诗词启迪心灵、抒发情感，其鲜明的节奏、和谐的音调让人读起来朗朗上口，给人无尽想象。但快节奏的生活让人们与诗词渐行渐远，情感表达变得俗气、匮乏，影响波及年轻一代。在21世纪教育研究院副院长熊丙奇看来，中国的古诗词内涵丰富，是文化宝藏，更是孩子成长道路上最好的养料，不可偏废。

1.培养人文素养和想象力。诗词是用简洁、凝练的文字表达意境和情感，学习诗歌、培养诗词兴趣是人文素养提升的重要方面，还可开发孩子的想象力，达到修身养性的效果。

2.陶冶情操、提升审美意识。“腹有诗书气自华”，学会欣赏诗歌，也是提升个人气质、陶冶情操的重要手段。掌握大量诗词，会让孩子的语言表达更优雅，更有审美意识，体现出优秀的文学修养。

3.继承传统。古诗词不仅体现了诗人对社会、生活、价值观的思考，更是古人千百年来的思想智慧结晶，孩子可以从古诗词中学到中华民族悠久的传统文化，并传承下来。

孩子多大学诗词比较合适？熊丙奇表示不宜过早。“很多家长在孩子咿呀学语时就开始教古诗，并以自家孩子会背多少而互相攀比，这种行为非常不可取。”他表示，教育部印发《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，明确指出幼儿园禁止提前教授汉语拼音、识字等小学课程内容。孩子还不太会说话甚至不太识字的情况下，让孩子背诗，实际上是硬性灌输，这种强制性行为无法让孩子了解诗词中的含义与意境，对孩子早期学习习惯的养成没有好处。孩子年纪较小时，家长应主要培养他们的兴趣，例如在看音乐剧、话剧或旅游时，偶尔抒发一两句诗词，并阐述其意义让孩子了解背后意境。日积月累的熏陶下，孩子也会对诗歌越来越有兴趣，这比拿着《唐诗三百首》让他们背强很多。

当孩子上小学后，学习诗词推荐“五步法”：1.阅读与吟诵。对孩子来说，学习古诗词应从阅读、吟诵开始，其本身就是一种陶冶方式，为后续理解运用奠定基础。2.理解。学习诗词切忌死记硬背，很多孩子把背古诗词当做负担，原因就是没有充分理解其中的意义，记起来自然困难。3.背诵。在理解的基础上进行背诵，背诵时最好结合诗词意境想象。比如看到荷叶，可以想起与荷叶有关的诗词，诸如“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”等。4.学以致用。在日常生活和学习中，灵活使用诗词，增加文采，把其转化为自己的知识。5.创作诗歌。现在也有一些儿童诗人，他们创作的诗歌，有丰富的想象力，学校和家长要呵护这种想象潜力。▲