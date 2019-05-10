在很多家长的观念中，补钙一定要趁早，于是给刚出生几个月的宝宝开始补钙，认为只有这样才能让他们长高个子。事实上，这只是家长的一厢情愿，孩子未必需要。相反，盲目补钙还可能造成身体伤害。

6个月内。6个月内的婴儿每天钙的摄入量是200毫克，每天奶量不低于700毫升。对于纯母乳喂养的宝宝，母乳中含有的钙完全能够满足6个月内婴儿的钙需求，且婴儿对母乳中钙的吸收率高，不需要额外补充钙剂。6个月内人工喂养的宝宝，国家《食品安全国家标准婴儿配方食品》规定，100千卡婴儿配方食品中的钙含量在50~146毫克，市面上奶粉钙含量一般在80~100毫克/100千卡左右。以1个5公斤婴儿为例，每天需要的能量为450千卡。在满足宝宝热量需求的前提下，钙的含量也能满足孩子发育需要，人工喂养的宝宝也不需额外补充钙剂。

7~12个月。这个阶段的宝宝每天钙的适宜摄入量是250毫克，奶的摄入量与6个月内宝宝的水平差不多，随着辅食添加，膳食中含有的钙也会增加，奶+辅食搭配合理，完全能满足钙的需要，不必额外补充钙剂。

1~3岁。这个年龄的幼儿每天钙的推荐摄入量是600毫克，建议每天的奶量不低于500毫升，只要满足孩子每天的奶量供应，注意饮食多样化，也不需额外补钙。

因此，合理喂养的宝宝都不需要额外补充钙剂。长高个子主要依靠长骨的纵向生长，但钙并不是促使骨骼纵向生长的主要动力，更多还是依靠生长激素和从食物中获得的蛋白质和营养素。盲目、过量补钙不仅不能直接促进长高，还可能造成孩子吃饭少、消化不良、便秘、厌食、浮肿、多汗等各种问题，严重者甚至导致高血钙、肾结石、铁锌镁磷等矿物质元素营养失衡。

下面给家长们一些让孩子更好成长或长高个子的“天然方法”：保证孩子均衡饮食的前提下，督促其按时睡觉，睡眠时间要充足；多让孩子做跳跃、伸展运动，比如跳绳、游泳、打球等；早上10点前、下午4点后适量晒晒太阳，人体皮肤中有一种物质叫7-脱氢胆固醇，在紫外线的照射下会合成维生素D，维生素D能促进钙吸收。如果孩子发育偏离正常轨迹，应带孩子到儿童内分泌专科就诊，进行科学评估。▲