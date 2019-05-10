为了不让孩子输在起跑线，很多父母会尽量让孩子早入学。然而，澳大利亚一项新研究发现，延迟入学1年的孩子，在校表现比其他孩子更好。

由新南威尔士大学主导的这项研究调查了10万余名儿童，研究人员对参试幼儿入学1年后进行多项评估，内容涉及身体健康状况、社交能力、情感成熟度、语言与认知技能、沟通技能和一般知识等多方面。结果发现，晚入学的孩子在幼儿园的表现明显比其他孩子好，更可能在正式学习中顺利培养和发展各项所需技能。研究还发现，高收入的家长比低收入的家长更愿意让孩子延迟入学，新南威尔士州1/4儿童在达到入学年龄后延迟1年入学。

新南威尔士大学医学大数据研究中心研究员马克·汉利博士表示，延迟入学与技能发展之间的关联尤为显著，有助儿童身心发展。新研究同时指出，延迟入学可能会给家庭增加学前教育压力或给父母正常工作带来影响。