北京首批认定的20个护理工作室获授牌 涵盖慢病管理、康复训练等领域

人民网北京5月10日电 5月9日，北京市医院管理局对首批认定的20个护理工作室进行统一授牌。本次授牌的护理工作室，内容涵盖慢病管理、创面治疗、造口护理、中心静脉导管留置及维护、康复训练等多个领域。

按照《2019年市属医院改善医疗服务行动计划》的要求，市属医院应在前期门诊专科护理服务的基础上细化诊疗内容、优化就诊流程、提升服务质量、加强人才培养、推动学科发展，建成一批以护理专家姓名命名的护理工作室，为患者提供优质品牌护理服务。

据了解，所谓护理工作室是由护理团队、或者护理专家和相应学科的人员组成的以护士为主导的团队构成，有固定的工作场所，为患者提供科学化、系统化、专业化的护理服务，同时，在护理学科建设、人才培养、专业发展等方面取得一定成效的组织。

护理工作室不仅要满足患者的就诊需求，还要在人才培养、科研技术创新等领域取得一定成效，推动护理学科发展。

在满足患者需求上，工作室的设立是基于患者的疾病特点与就诊需求，在后续的运行过程中首先要满足广大患者的需求，做好延伸护理服务，发挥护理人在健康咨询、慢病管理等工作中的积极作用；定期开展效果评价，并针对评价结果采取针对性改进措施，持续提升服务质量。

如何加强人才培养呢？护理工作室需要在所在专科人才培养，促进年轻护士成长，造就一支老中青结合的高水平人才队伍，使学科建设保持旺盛活力。团队领军人要具备过硬的专科护理技能与知识底蕴，拥有高尚的情怀与传承精神，加强对团队成员的指导，并协调、保持与团队相关学科同步发展。

最后，工作室还要积极开展业务工作，服务好患者，工作有创新性，在人才培养、专业推广及科研创新方面要取得一定成效。

附：首批挂牌的20个护理工作室名单