助力构建多层次医疗保障体系 微保“药神保”受到用户热捧

4月25日，腾讯旗下保险平台微保联合泰康在线、上药集团旗下镁信健康推出“药神保·抗癌特药保障计划”（以下简称“药神保”），一经上线就受到用户热捧。

作为腾讯旗下保险平台，微保承接了腾讯的互联网基因及“连接器”定位，连接用户、保险公司、供药企业，打通药品供应链推出“药神保”；其同步推出的“药神保特药保障公益援助计划”则通过对保险公益的探索，积极践行腾讯“科技向善”的愿景。

微保执行董事兼CEO刘家明介绍“药神保”产品

能够吃到便宜的“救命药”是癌症患者们最迫切的愿望，然而，如何解决患癌后的用药问题却是一个庞大的系统性工程，离不开各个主体的共同努力。基于此，微保打破固有的保险产品形态，推出创新型单独药品保障“药神保”，其基础版每月一元，覆盖目前社保目录外的全部12种高价抗癌特药，为用户提供确诊癌症后两年的抗癌特药供药保障和服务；升级版用药保障期为三年，保费每月六元起，覆盖了目前国家批准引入的所有抗癌特药，并且将随着国家批准的特药目录同步升级保障范围，自动覆盖新的抗癌特药。

微保“药神保”产品启动仪式

“药神保”独特的产品形态也意味着能够轻松地和商业健康险、众筹等“做朋友”，助力构建多层次医疗保障体系。“药神保”与互助平台轻松筹达成战略合作，正是其“众筹+1”的有力体现。轻松筹、轻松保作为此次“药神保”发布的战略合作伙伴，通过其创新的“场景化营销”及庞大的健康关注人群，让更多家庭因此受惠。 而且，每有一人投保“药神保”，微保、泰康、镁信、轻松筹和相关药企都会向中国初级卫生保健基金会捐赠一元，以帮助需要特药的患癌群体。

“药神保”独特的一元配捐模式，既照顾了未来的潜在患者，又照顾了现在的癌症群体，通过“公益+1”的方式赋予了保险更深刻的社会意义，同时也让我们看到了保险更有温度的一面。

“我们希望用互联网的方式，实现抗癌特药的普惠服务，从而打造一个互助互济，千百万人共同参与的抗癌特药保障计划，共建多层次医疗保障体系。” 微保执行董事兼CEO刘家明表示。

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