京冀医疗合作给燕郊百姓带来“健康红利”

2019年是京津冀协同发展战略实施五周年，也是河北燕达医院与首都医科大学附属北京朝阳医院（以下简称北京朝阳医院）开展合作、携手惠民的五周年。五年间，两院的合作呈现出勃勃生机，在合理配置北京优质医疗资源、有序疏解首都核心区就医压力、推动区域内分级诊疗等方面均收获实效。

“现在看病都在家门口，北京专家坐诊”

河北燕达医院与北京朝阳医院在合作过程中，始终贯穿着“为民、利民、便民、惠民”的理念。为充分满足燕郊域内居民多层次的就医需求，两院还合力打通“北京专家零距离诊疗”及“北京医保患者实时结算”两项绿色便民通道。

“以前去北京的医院看病，大半夜就得起床排队挂号，有时还挂不上。现在看病都在家门口，北京专家坐诊”，河北一位患者颇为感慨道。

“以前半个月回北京一次，买药报销。现在在燕达医院就能买药，还能刷医保卡，很方便”，家住燕郊的北京医保患者李阿姨也对此赞不绝口。

5年来，北京朝阳医院总计向燕达医院派出医疗管理、临床及护理型人才130名，其中涵盖——历任院级管理干部3名、门诊及医技科室专家114名、病区护理管理人员8名、行政管理人员5名，使得近13万本地居民在家门口的河北燕达医院享受到了北京朝阳医院专家的诊疗服务。北京医保患者实时结算政策的落地，让9万余位北京医保患者享受到了在燕达持卡即时结算的便利。

河北燕达医院年门急诊量较2014年合作初期增长5倍，出院量及手术量年平均增长率达50%，在燕郊居住的百姓更多地选择了在家门口就医。

“以前不能治的病能治了”

“以前不敢收的病人敢收了，以前不能治的病能治了”，河北燕达医院院长李海玲用一句话概括了发生在燕达医院的新变化。

2014年5月9日，河北燕达医院与北京朝阳医院正式签署《燕达国际健康城投资管理有限公司与首都医科大学附属北京朝阳医院共建河北燕达医院协议书》。经过5年的实践磨合与扎实推进后，河北燕达医院成功晋升为“三级甲等综合医院”，向持续关注两院合作的政府和人民交出了成绩单。

除了北京朝阳医院向燕达医院派驻临床专家之外，燕达医院共计选送70名中青年医生，前往朝阳医院学习新知识、新技术和新项目。“请进来，送出去”的人才培养措施，快速补齐了燕达医院在接诊范围及治疗技术方面的短板。北京朝阳医院还全面接管了燕达医院的医政管理工作，确保了燕达医院规范、安全、可持续地快速发展。

“未来，北京朝阳医院将进一步把燕达医院的急诊科和重症医学科纳入到专科共建范围内，全面提升燕达医院应对急危重症的救治能力，以保障京东地区患者生命绿色通道的高效运行。”谈到未来三年两院的合作前景，北京朝阳医院党委书记张金保展望道。同时，心脏、骨科、泌尿外科、消化内科等原有重点合作专科也将以此为契机，进一步拓展燕达医院收治范围并推动亚专科的建设发展。

河北燕达医院将与北京朝阳医院携手共同推动河北三河市及北京通州区在“区域三级医院医疗联盟”、“一体化应急抢救保障体系”、“以胸痛、卒中为特色专科医联体”建设等方面实现互联、互通、互融，不断践行京津冀协同发展战略。

据悉，除北京朝阳医院外，燕达·朝阳合作平台又先后与北京天坛医院、首都儿科研究所和北京中医医院建立了专科合作；与河北医科大学签署了协议书成为该校的附属医院，迅速提高了燕达医院的医疗服务能力和学科发展水平。2018年12月，燕达医院顺利通过河北卫健委评价，正式成为三级甲等综合医院。（马晓慧）