2019年5月5日，由北京中医药大学港澳校友会、香港经络医学会、香港草药游共同举办的“登山涉海草药行——东龙岛”成功举行。本次活动，是全港每年一度医药界的大聚会，旨在亲近自然，认本草、识草药，大力践行“本草博物”理念。

来自香港浸会大学中医药学院的副院长，赵中振教授担当此次海岛研学之旅的“特别向导”。通过此次活动，使得200 多名专家、学员深刻体会到：走出书本，生活处处有中医；走向田野，走进自然，会发现山间芳草多中药。过程中，大家互相学习和感情的交流，切磋学术、增进友谊，完成了怡情与学习的结合，提高了对中医药兴趣与爱好，了解了植物生长形态，学会辨认常用的中草药。懂得了药用部分及其应用，学习了草药的作用与疗效。

作为长期从事本草学、中药学和世界传统药物学研究的知名学者赵中振教授，他多年来走访多个国家，记下不少人和事，弥足珍贵。本次“东龙岛草药行”，他从多年来对《本草纲目》的研读体会为切入点，结合他在世界五大洲传统医药资源学习的见闻心得经历，将四千年本草文化精华娓娓道来。本草博物，认识自然、认识生命、认识中国、联通世界，充分展现赵中振教授提出“本草的世界 世界的本草”的深刻内涵。作为“本草的世界 世界的本草”理念的推干者和行动者，本草博物协会也积极参与了此次“登山涉海草药行——东龙岛”活动。本草博物协会倡导跨界融合，以科普、文学、艺术表现形式弘扬中医药文化为已任，旨在以公益理念推动中医药文化的传承及普及。

据悉，本草博物协会还将在5月10日参加第十二届北京中医药文化宣传周暨第十一届地坛中医药健康文化节。该活动由北京市中医管理局、东城区人民政府主办，“以文化自信推动中医药发展”为主题，诠释中医药对健康的贡献，真正让中医药文化自信的理念融入百姓生活，提升北京作为中医药事业传承和发展的核心地位。

以赵中振教授为首参与的地坛巡展，将通过展示一带一路部分国家和地区的中医药人与事，从微见著，以图勾勒中医药走在大地的坚实足迹，并反映中医药为世界人类带来健康的贡献。

本草博物协会以“本草的世界 世界的本草”为主题参展，区域分别为：外坛30 米长的银杏大道上，将开放赵中振教授的“一带一路的人与事”主题展览。另外，赵教授还将在5月10日上午的开幕式上，受主办方邀请，发表以“本草的世界 世界的本草”为主题的发言。

在内坛，本草博物协会以艺术展现形式进行弘扬中医药文化的“本草金石画”展示，更特别开设以科普文学表现形式弘扬中医药文化的“本草博物学堂”，中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。本草博物协会将深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，现场互动教学，普及中医药文化。

本次展览将从5月10日开始，持续到5月12日结束，届时欢迎各界人士莅临参观，合作发展，为推动中医药走向世界，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。