河北：村卫生室要做到24小时应诊

新华社石家庄5月8日电（记者秦婧）为进一步加强村卫生室标准化建设与管理工作，河北省卫生健康委近日制定并印发了《河北省村卫生室标准化建设标准（试行）》，要求村卫生室按规定为农村居民提供基本医疗卫生服务，不得超范围执业。做到24小时应诊，出诊随叫随到。

标准要求，村卫生室建设规模不低于60平方米，服务人口多的应适当调增建筑面积。至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房，做到四室分开，相对独立，分区布局合理，符合卫生学标准。根据需要设立值班室，鼓励有条件的设立康复室，但不得设置手术室、制剂室、产房和住院病床。

标准规定，村卫生室提供的基本医疗服务主要包括：疾病的初步诊查和常见病、多发病的基本诊疗以及康复指导、护理服务；危急重症病人的初步现场急救和转诊服务；传染病和疑似传染病人的转诊；县级以上卫生健康行政部门规定的其他基本医疗服务。

人员方面，原则上按照每千服务人口不低于一名的比例配备村卫生室人员；县级卫生健康行政部门采取临床进修、集中培训、远程教育、对口帮扶等多种方式，保证村卫生室人员每年至少接受两次免费岗位技能培训，累计培训时间不低于两周。