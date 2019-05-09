韭菜黄鳝汤

鱼头豆腐羹

文/全媒体记者马骏

只有下午茶当然是不够的，想带着妈妈尝到更多的美食，那就继续跟着记者探访珠三角地区的地道农家菜，好吃又营养。

农家韭菜黄鳝汤：清新鲜美

作为“饭稻羹鱼”之地，云浮新兴有不少天然美味食材，如黄鳝、土鸭和山坑螺等。鲜美的黄鳝有很多做法，如炒鳝片、黄鳝羹以及黄鳝煲仔饭。

走进新兴六祖镇的土灶人家，映入眼帘的满是乡土味道，墙上贴了上个世纪80年代流行的录音机、缝纫机等图片，另一面落有灰尘的老墙上绘有牧童与水牛，颇有几分田园风格。这里的农家菜出品相当不错，整体尽显农家本色，韭菜黄鳝汤非常适合女性，滋补、鲜美。

厨师精选小条的新鲜野黄鳝，用面粉去除表面腻物，清洗干净加山泉水以砂锅慢火煲炖，直至汤底奶白。起锅前放入新鲜韭菜段，依靠余温将其烫熟。这款汤用料足，鳝汤味香，喝起来清新鲜美。更重要的是韭菜黄鳝汤具有补气养血、滋补肝脾等作用，对妈妈而言自是诱惑难挡。

鱼头豆腐羹：营养养颜

“食不厌精，脍不厌细”，这在潮菜当中体现得尤为明显。新鲜进驻东莞南城西平的颐和隆酒楼以海鲜、河鲜和浅海冰鲜等正宗潮州美食为主，800来个菜品让人情不自禁咽口水。老板雄哥非常有意思，“懂得舍得”“食材好，食才好”是他常挂嘴边的口头禅。唯有好的食材才能达至潮菜的极致。

如果说韭菜黄鳝汤略清淡的话，那么颐和隆精烹的鱼头豆腐羹可能更适合你。将新鲜大头鱼的鱼头，加上好汤底缓慢煲出胶质，然后滤除鱼骨，滑入嫩豆腐丁，让其彼此充分融合。如是豆香鱼香浑然一体，“你中有我、我中有你”。

最后放入适量香菜碎，简单一撮香菜在不经意间为整个菜品平添了几分精致。而且碗底持续加热，始终可保持热乎乎的口感。如此美容养颜的营养菜，爱美的妈妈岂可轻易错过。