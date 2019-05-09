母亲节特约靓汤 花胶炖鸡

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：养血滋阴，补肝肾。

推荐人群： 哮喘、潮热、盗汗、口干者。

材料：花胶2~4只，仔鸡1只，西洋参10克，生姜3片（2人份）

烹调方法：花胶先用冷水浸泡一晚，泡到软身，第二天再用热水浸泡1~2小时，换冰水浸泡，用保鲜膜封好，放入冰箱中一个晚上（小花胶或碎的花胶只需浸泡数小时，软身即可）；仔鸡洗净、斩件、汆水，西洋参切片，生姜切片；把所有备好的材料放入炖盅内，炖1.5~2小时，加盐调味即可食用。

汤品点评：花胶是养血滋阴很好的食材，而且它入肝、肾经，所以吃花胶，滋肾阴、助肾气。

另外这款汤用了仔鸡，就是未下蛋或刚下蛋的鸡，这样的鸡不仅肉质更好，而且温中益气、补虚填精的效果也会更好。

西洋参是作为益气养阴之用，性偏寒也适合有一定热症的哮喘患者，例如觉得口干咽燥，好像要冒烟那样子的，性子比较急躁的哮喘人群。当然，也可以根据自身的情况选用其他参类。