新版血站技术操作规程发布

5月8日，国家卫生健康委发布《血站技术操作规程（2019版）》，《血站技术操作规程（2015版）》同时废止。新版《操作规程》加强献血者权益保护，增加了献血者关爱内容和永久性屏蔽具体指标，规定了献血前对献血者的综合评估和预计完成采集单采血小板后献血者的血小板最低计数。

新版《操作规程》指出，献血者捐献血液的检测结果中，乙肝、丙肝、艾滋病任意一项中血清学检测和核酸检测同时呈反应性，则永久性屏蔽。梅毒血清学检测双试剂呈反应性，则永久性屏蔽。新版《操作规程》增加了对献血场所、献血环境、采血人员手卫生、采血设备、采血器材与耗材等的具体要求，增加血液成分分类名称、小规格血液制备内容以满足儿童用血需求。同时，细化血液抽检及结果分析与应用的技术要求，增加环境卫生质量检查内容。

在血液检测方面，新版《操作规程》明确，将原规程中的2遍血清学和1遍核酸检测调整为血清学和核酸各检测1次。同时，规定了血液筛查检测试剂与证照要求，细化实验室设置、设施、环境、检测标本处理、试验性能监控、检测结果判定等内容。此外，要求血液发放与信息系统有效衔接，强化血液质量全流程管理。 （首席记者姚常房）