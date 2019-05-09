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这样选鞋，脚不疼

2019年05月09日08:22 来源：中国妇女报

　　好不容易选了一双心仪的鞋，走起路来却磨脚、挤脚，寸步难行……该如何避免这种情况呢？

　　1.脚尖留出空间。试鞋时，脚尖处留出1~1.5厘米的空间，这是保证脚不疼的根本。如果鞋太小，空气在鞋内无法流动，还会导致脚冷。

　　2.不要只认鞋码。不同厂商、设计的鞋，鞋码都会有所区别。试鞋时，如果常穿37号，那么36号、38号都应该试一下。另外，下午、晚上脚会比早上大一些，所以不要早上买鞋。

　　3.试鞋时多走走。站立和坐着时，鞋码是不一样的。不要光坐着感受鞋的大小，在店里多走几步为好。

　　4.女性喜爱的单鞋、高跟鞋最容易磨脚。挑这种鞋时，要选从侧面看鞋跟的曲线是倾斜的，而不是垂直于地面的；从上面看，鞋帮与跟腱接触的地方呈“V”字型，而不是圆形。这样的鞋型不磨后脚跟。

　　5.选运动鞋时，先将鞋垫拿出来。穿上一下，看脚心直接踩在鞋底曲线上是否舒适。 （可佳）

(责编：许心怡、杨迪)


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