没精神、没劲儿、没食欲…你可能得了“五月病”

五月的天儿不冷不热，却总是提不起精神来，全身没劲，没有食欲，不想去上学、不想去工作、什么都不想干……这些懒洋洋的症状可能是“五月病”给闹的！

真的有五月病吗?

“这种懒洋洋的表现其实并不是病，是人体对季节变换产生的正常反应，”中国中医科学院广安门医院心身医学科主任医师赵志付解释道，五月病其实并不是单指五月，而是泛指初夏时节因压力和疲劳而出现的症状。

一方面，五月正好是我国进入初夏的时候，这时候气温升高了，体内新陈代谢速度加快，会导致脑供血不足，出现乏力、疲劳、烦躁不安的症状。另一方面，从中医角度讲“夏季对应心”，夏季阳气太盛，人体的小环境也会受到影响，从而引起心火旺盛导致心烦气躁。

要判断自己有没有得五月病，可以参照以下10个小问题：

1.早上早早就醒了，却不愿从床上起来。

2.对刮胡子、化妆等整理仪容的事都嫌麻烦。

3.早饭不爱吃，没有食欲，食不知味

4.懒得翻看经常看的报纸。

5.在去车站的半途中折回来，不愿坐电车。

6.易怒，急躁。

7.“早上好”、“谢谢”等常在嘴边的话也不说了。

8.不想和任何人说话。

9.不开心，对所有的一切不关心。

10.工作效率低，易出错。

注：如果这些问题中有一个症状强烈出现，或是半数以上符合，就有可能是五月病的症状。

要缓解这些症状，中医专家给出了一些小方法：

1.点揉阑门穴

阑门穴可以说是直通脏腑的大门，如果消化不好、胃口不好，这个部位往往会特别硬，意味着这个地方需要打通。仰卧在床的时候，可以用右手中指点揉这个穴位，以感觉通畅为宜。

2.喝些薄荷水

薄荷不仅有疏散风热、疏肝行气的功效，还是平心静气的“心灵补药”，有助于抚平愤怒、沮丧等负面情绪。做事提不起精神，还可以口含西洋参来提神。各种瓜类和豆类也有健脾祛湿热的效果。

3.睡好子午觉

入夏后人们的睡眠时间会变短，可以适当增加休息时间，尤其要睡好“子午觉”。23时至次日1时为子时，11时至13时为午时，睡好子午觉，有利于人体阴阳平衡，各种不适也会消失。如果因为夜晚燥热睡不好，可以喝点百合莲子粥，或用鸭子肉、丝瓜或冬瓜、山药来煲汤，助眠效果也很好。

另外，攒了太多压力，往往也是五月病的一个原因。比如有高考考生的家庭，一家人都跟着紧张、吃不下、睡不着，不如在晚饭后和孩子散散步，说说话，做些和工作学习无关的事儿，来转换心情。

如果有五月病的症状，就要好好调理下，如果没有缓解的话，最好求助心理科或中医科医生。

参考资料:《健康时报》2013-05-30《懒洋洋的五月病》