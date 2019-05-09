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今年一季度食品样品监督抽检总体不合格率为2.2% 

2019年05月09日08:22 来源：新华网

国家市场监管总局6日发布今年一季度食品安全监督抽检情况，总体不合格率为2.2%，比2018年同期下降0.4个百分点。

今年一季度，全国市场监管系统共完成并公布428043批次食品（含保健食品和食品添加剂）样品监督抽检结果，检验项目全部合格的418474批次，不合格的9569批次。

从检验不合格的项目看，仍以农兽药残留超标、超范围超限量使用食品添加剂、微生物污染等3类问题为主，分别占不合格总数的30.7%、23.7%、22.9%。同时，质量指标不达标占不合格总数的比率，比2018年同期低0.9个百分点；检出重金属等元素污染问题、生物毒素污染问题占不合格总数的比率，与2018年同期持平；非食用物质占不合格总数的比率，比2018年同期高0.1个百分点。

大宗食品合格率保持基本稳定，其中粮食加工品，肉制品，蛋制品，乳制品，食用油、油脂及其制品的合格率分别为99.0%、98.4%、99.9%、99.9%、98.6%，均高于总体合格率。

针对抽检不合格食品，各地市场监管部门已督促企业下架、召回，控制了产品风险，并对违法违规企业立案调查、依法处置。（赵文君）

(责编：翟悦(实习生)、杨迪)


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