康美药业涉嫌“财务造假”为医药企业鸣响警钟

股市有风险，投资需谨慎。A股上市公司出现问题，对于多年在我国A股股市中“摸爬滚打”的股民来说已见怪不怪。但由于康美药业的一封公告，该公司299.44亿元资金“不翼而飞”的消息一出，还是令市场哗然，让不少股民震惊。

由于涉及金额巨大，让康美药业一直处于风口浪尖，媒体也是口诛笔伐不断，“财务造假”“退市”等字眼频现网络。5月5日晚间，上交所更是下发了对康美药业的问询函，提出了12个刨根究底的问题，要求该公司核实并补充披露多计货币资金的存放方式、主要账户、限制性情况、是否存在违规资金使用及资金的主要去向等。可至今为止，康美药业除在4月30日由董事长马兴田签发了“向所有股东朋友们致以最诚恳的歉意”致股东信外，再无其它表示。

对于康美药业的解释，有业内专家分析指出，差错发生在存货、货币资金等可以简单点数的项目上不可理喻，康美药业公司会计是否是一个用来随意操控的儿戏？

其实，在资本市场中此类现象，康美药业已不是先例，类似公司还有獐子岛和慧球等等。这一行为不仅破坏了信披的基本制度，还伤害了投资者的合法权益，动摇了资本市场健康发展的基础。

上市公司通过财务造假，能够获取巨大收益，在业内已不是秘密。尽管有各种制度约束，但仍有企业为谋利以身犯险。因此，打击财务造假历来是成熟股市的监管重点。依靠的手段，必须是严刑峻法。

以美国安然公司为例，2001年美国证监会偶然发现安然财务造假，立即介入调查。随着调查的深入，安然公司从1997年以来虚报利润并隐瞒到期债务的问题被揭露；安达信作为负责审计安然工作的会计师事务所，不仅没有发现漏洞，其休斯敦事务所还销毁了数千页安然公司文件的行为被曝光。调查结束后，安然公司被罚款5亿美元，股票停止交易，公司宣告破产。而有着89年历史的安达信也因帮助安然公司财务造假，被判处妨碍司法公正罪后破产，黯然退出了“全球五大会计师事务所”之列。

近年来，“健康中国”已纳入国家整体发展战略。国务院常务会议也提出，促进中医药和民族医药继承保护与挖掘；放宽中医药服务准入，完善覆盖城乡的中医服务网络；发展中医养生保健服务；加大中医药投入和政策扶持等。这对于我国中医药行业和企业来说，无疑是提供了发展利好。

作为中药龙头企业，康美药业因在主营业务方面的突出表现，曾一度成为资本市场的“宠儿”。如果能一直踏踏实实奉公守法，而不是为了谋取利益投机取巧，未来其前景不可估量。但是，若此次财务造假一旦坐实，就不是面临巨大损失的问题了。不过，换个角度看，康美药业这个“反面教材”，也为其他相关企业敲响了警钟。希望我国的其他上市企业，尤其是医疗医药企业，深刻汲取教训并引以为戒，莫再步康美的后尘。