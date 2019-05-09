育种专家傅廷栋：油菜院士的六件套

草帽、挎包、深筒靴、水壶、工作服、笔记本，4月下旬，武汉的气温已接近30摄氏度，在太阳的炙烤下，傅廷栋院士依然带着他有名的“傅氏六件套”在油菜田里研究、观察、记录……

“现在年纪大了，一天只下田四五个小时，以前都是8个小时。”傅廷栋操着浓浓的广东口音笑呵呵地说。做了一辈子油菜育种研究，看到黄花似锦的油菜田，他开心不已。

傅廷栋是世界知名作物育种专家，既是中国工程院院士，又是发展中国家科学院（TWAS）院士，现任华中农业大学教授，国家油菜工程技术研究中心主任。从1962年考入华中农学院（华中农业大学前身）开始，他就与油菜结下了不解之缘。

“过去穷，一个月就三两到半斤油的限额供给。菜籽油是我国食用植物油的主要品种，解决吃油难题关键是提高油菜产量。”傅廷栋说。直到上世纪70年代，我国种植的主要是白菜型油菜品种，产量低、病害重。何不开展油菜的杂种优势研究？当时世界各国科学家都在苦苦寻觅油菜雄性不育的“母油菜”，却一无所获。

甘蓝型油菜是自花授粉植物，要进行杂交，就要首先找到一种雌蕊正常而雄蕊退化的油菜，即“母油菜”。为了这个“母油菜”，傅廷栋带着六件套在学校试验田、在农村田野里找了整整两年，排除了几十万株样本。终于在1972年3月20日，傅廷栋在“波里马”品种资源圃里找到一株雌蕊正常而雄蕊呈萎缩状态的植株。

从上世纪80年代初到2000年，波里马雄性不育系种影响了世界近20年。在世界杂交油菜应用于生产的第一个十年（1985—1994年），国内外育成的油菜“三系”杂种中，约有80%的杂交种是由傅廷栋首次发现的波里马胞质不育型育成的。

眼看中国油菜种植面积从不到3000万亩增长到1亿亩，亩产提高了3倍，总产达到1400万吨，傅廷栋心中无比自豪。如今，中国的油菜种植从长江中下游延伸至西北地区。不仅食用油品质发生了质的飞跃，而且拓展了赏花、饲料、肥田、蜂蜜等多种功能。回首过去的科研历程，他常常这样告诫学生：“学习是创新的基础，实践是创新的源泉，协作是创新的条件，奉献是创新的动力，思考是创新的灵魂。”

《 人民日报 》（ 2019年05月09日 02 版）