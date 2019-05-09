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久用硬毛巾 脸上擦出斑

中国医疗保健国际交流促进会中老年医疗保健分会委员  李国东

2019年05月09日07:49 来源：人民网-生命时报

　　有些老年朋友脸上出现斑点，以为是老年斑，其实是被老旧的硬毛巾搓出来的摩擦斑。

　　日本美容健康网刊文指出，对脸部摩擦过度，皮肤会刺激黑色素生成，引起色素沉着，形成摩擦斑。有的老人平时过于节俭，毛巾更换不勤，甚至一条毛巾用几年，虽然每天干干净净，却避免不了变得又干又硬。每天用这样的毛巾洗脸，相当于一种力度不小的摩擦，久而久之，斑点就出现在老人脸上。

　　其实对老年朋友来说，远离摩擦斑，只要避免使用又旧又硬的毛巾即可。有的老人感到不解：明明自己干净整洁，毛巾天天洗，为啥它还是变黄变硬？那是因为，毛巾在使用中频繁接触皮肤分泌出的油脂、汗液等，其中的蛋白质、皮屑、无机盐、灰垢等杂质都不易溶解于水，就存在毛巾中。此外，人们沐浴、洗脸时用的肥皂极易与水中的钙、镁离子结合形钙、镁皂，也会藏于毛巾纤维中。随着时间推移，毛巾中堆积的杂质沉淀越来越多，也就失去了柔软性，变得又黄又硬，吸水性也变差了。

　　毛巾变硬了，有些老年朋友又舍不得扔，该怎么办？下面介绍2个让毛巾变软的方法。1.用醋。水里倒上白醋，把毛巾浸泡半小时，然后正常清洗，最后用热水烫一遍。2.用淘米水。将淘米水(第一、二遍)倒入锅中，把毛巾放进去煮，烧开后煮一会儿就行了。经过这样处理的毛巾会变白，变柔软，比原来厚，还有淡淡米香。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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