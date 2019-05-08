每天一个鸡蛋反而可降低中风危险！

鸡蛋营养丰富，但其中的胆固醇含量令人担忧。每个鸡蛋大概含141–234毫克胆固醇。

近期，中国一项研究对2.8万名没有心血管疾病人群进行了近10年的随访发现，每天一个鸡蛋不增加心血管死亡风险。

研究组同期进行了超过160万人的Meta分析发现，每天一个鸡蛋似乎可降低9%的中风危险。

作者认为，该研究支持将鸡蛋作为健康饮食的一部分。

之前美国和日本的研究也证明，吃鸡蛋降低中风的危险。还有研究发现，吃鸡蛋还可降低25%的脑出血风险。①

一个鸡蛋7种功效

1、健脑益智

鸡蛋黄中的卵磷脂、甘油三脂、胆固醇和卵黄素，对神经系统和身体发育有很大的作用，可避免老年人的智力衰退，并可改善各个年龄组的记忆力。

2、保护肝脏

鸡蛋中的蛋白质，对肝脏组织损伤有修复作用。蛋黄中的卵磷脂可促进肝细胞的再生，还可提高人体血浆蛋白量，增强肌体的代谢功能和免疫功能。

3、防治动脉硬化

美国营养学家和医学工作者用鸡蛋来防治动脉粥样硬化，获得了出人意料的惊人效果。

4、预防癌症

鸡蛋中含有较多的维生素B2，可以分解和氧化人体内的致癌物质。鸡蛋中的微量元素，如硒、锌等，也都具有防癌作用。

5、延缓衰老

鸡蛋含有人体几乎所有需要的营养物质，故被人们称做“理想的营养库”，营养学家称之为“完全蛋白质模式”，是不少长寿者的延年经验之一。②

6、有助减肥

鸡蛋的营养价值虽然很高，但是它的脂肪含量和碳水化合物的含量很低，经常食用不会摄入多余的热量，更不会引起肥胖。早上吃一个鸡蛋可以让一个上午都感觉很饱，不会有想吃东西的欲望，从而减少热量的摄入，因此，经常食用鸡蛋可以达到减肥的效果。③

7、保护视力

蛋黄中的两种抗氧化物质——叶黄素和玉米黄素，能保护眼睛不受紫外线伤害。它们还有助于减少患白内障的风险。早上吃个鸡蛋，对用眼过度的电脑族也大有益处。

煮鸡蛋营养最高

因为就鸡蛋营养的吸收和消化率来讲，煮蛋为100%，炒蛋为97%，嫩炸为98%，老炸为81.1%，开水、牛奶冲蛋为92.5%，生吃为30%~50%。

但要注意，儿童还是吃蒸蛋羹、蛋花汤最适合。

每天一个即可

因为鸡蛋是高蛋白食品，如果食用过多，可导致代谢产物增多，同时也增加肾脏的负担。