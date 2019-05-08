夏天了，一切从“养阳”开始

《素问·四气调神大论》指出：“夏三月，此谓为蕃秀，天地气交，万物华实。”刚刚立了夏的广州，日照时间变长，昼长夜短，地热蒸腾为云，天气下降为雨，天地气交，万物繁茂，生机勃勃。广东省中医院治未病中心主治医师徐福平称，整个夏季的气候特征就是多热多湿，人体多出现外热内寒、上盛下虚的症状，如失眠焦虑、咽痛咽干、易腹泻、疲倦乏力等。因为人体阳气趋于体表肌肤，体内腹部阳气偏虚，同时外界气候炎热，人们喜欢喝冷饮以及饮食寒凉的食物，过量寒凉易损阳气，所以夏季从“养阳”开始。

天热：

纳凉避暑，少待空调房

夏季阳气升发旺盛。人体也要顺应自然界阳气的升发之性而舒展宣畅，吸收清新空气和补充能量，在太阳升起以后和快要落山之前，适当晒太阳。徐福平提醒，11时-4时尽量避开太阳光照，防止暴晒伤身。

同时，不要长期呆在空调房里。他解释，阳气浮于体表，阴寒易藏于体内，特别是脾胃阳气易受损，虚寒内生，引起消化系统疾病，到阴凉或空调环境避暑防热，特别是脾胃虚弱的人群不建议饮用冷饮或凉茶，建议将热水放置一段时间后变凉再饮用，一方面更易耐渴，同时不损伤脾胃阳气，有助于运化代谢。

徐福平提醒，夏季防暑降温以自然通风为佳。经常开窗，南北对流，方便室内空气流通，洁净室内空气，最为舒适。但晚间睡眠不宜对流、吹“过堂风”。炎热的夏季，有时也需要空调风扇辅助降温，但长时间在空调环境中工作，会出现“空调病”，如怕冷腹泻、头痛怕风、咽喉疼痛、易感冒、下肢乏力等。因此，应注意空调的合理使用，空调温度选择一般在室温24℃-26℃，不宜与外界环境温差太大，避开空调直吹，凌晨左右温度较低时可将空调关闭。要提醒的是，使用空调机的房间，不宜长期关闭，应适当通风。

睡眠：

晚睡早起，为护养阳气

夏季日出时间早，日落时间晚，白天时间较长，夜幕时间相对短，人也尽量随着自然界的太阳升降规律休息劳作，晚睡早起，护养阳气。徐福平解释，晚睡是相对于其他季节晚睡，并不是越晚越好，早晨太阳升起前后即可起床活动或锻炼。

夏季午睡合理，也是补充体力的一种方式，夏季午后几个小时，气温燥热难耐，动则汗出疲劳，汗出散热，血液也多集中在体表，午饭后消化道的血供也增加，脑血流供应减少。因此，夏季午后总是昏昏欲睡，疲倦乏力。

科学的午睡可以缓解疲劳、增强体力。午睡不主张饭后马上就睡，轻微活动15-20分钟（如散步）后再睡。以“少”见长，少则一刻钟，多则一小时，不能贪睡、懒睡，因为人们正常的一个睡眠周期约90-100分钟，非快速眼动睡眠期和快速眼动睡眠期交替出现，若睡眠时间太长，周期转化时容易疲倦乏力，梦多不适。午睡不仅弥补夜间睡眠的不足和消除疲劳，也能诱发对人体有益的深睡眠。

他提醒，对于上班族，午睡尽量卧床而眠，不要伏案或靠在沙发上睡，会造成脑部血流减少或压迫眼球而引起疲劳或肩麻手酸。再次，午睡不可贪凉纳凉，在屋檐下、楼道穿堂风处、迎空调而睡，以免睡时腠理疏松，卫气不固，感受风寒外邪而感冒。

饮食：

少喝冷饮，养阳健脾为先

“春夏养阳”以养阳气之生长，顺应阳气升发之势，不应过量恣食冷饮、生物而造成脾胃虚寒引起慢性胃肠病。徐福平解释，夏天暑湿夹热，气温很高，适当喝些冷饮、凉食无可厚非，但贪图一时之快，过量饮用凉茶冷饮，而不顾及脾胃之功能，造成消化功能下降，出现腹胀腹满、食欲减退，甚至腹泻，引起其他疾患，或伏病于内，得不偿失。故《食饮以宜》一书中有“唯有夏月难调理，内有伏阴忌凉水，瓜桃生冷忌少餐，免致秋来生疟痢”之告诫。

所以，女性经期更应注意少食寒凉、冷饮、冰镇食品。特别是脾胃虚寒、阳虚怕冷的人群，适当吃韭菜、芥菜、葱、姜、辣椒、蛋类、荔枝、桂圆、大枣等，以养阳的食物达到冬病夏养。

徐福平提醒，若属于阳盛体热之人，则不宜过用温热之品，宜选用西瓜、西红柿、黄瓜、豆制品、绿茶、绿豆汤等清解暑热。长夏湿邪为主，也可多饮食健脾化湿的食物或药膳，如山药、茯苓、白术、白扁豆、莲子、芡实、薏米、陈皮等，以增强脾胃运化水湿之功。

夏季脾虚湿盛，运化能力减退，过多肥甘厚腻之品会增加脾胃的负担，助湿生痰化火才对。他解释，根据五行学说，苦味应夏，夏天心火易亢，可用苦味泻降心火，同时苦亦可燥湿健脾运化，如素有“菜中君子”美称的苦瓜，能调和五味，醒脑提神。绿豆粥、淮山薏米粥、苦瓜、荷叶汤、酸梅汤等在夏季都是不错的健脾化湿升阳之品。