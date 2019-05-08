局长被罚扫公厕 未必是最好的担当

近日，广西东兴市副市长李文超在全市重点区域公共厕所开展检查工作，检查发现竹山景区公厕存在“有异味”等严重的卫生不合格问题，严重影响了市民的日常生活。针对此事，李文超率市文旅局、市开投公司干部职工到竹山景区开展公共厕所清洁工作，实地落实整改公厕存在的各种卫生问题。（5月7日澎湃新闻）

在“厕所革命”的叙事主线下，公厕卫生被提到了前所未有的高度，为此各地可谓重拳频出、狠招不断。“副市长检查出公厕有异味，局长被罚扫厕所”，最近发生在东兴市的这一“奇事”，足可让我们感受到职能部门治理公厕的坚定意志与行动力。在此之前，一些地方也尝试了由负责官员兼任公厕“所长”等办法，这与东兴市的思路可谓异曲同工。

需要说明的是，所谓“局长被罚扫厕所”，并不是副市长盛怒之下的临时决定，而是各方早有契约在前。据悉，在一个月前，东兴市就制定了“限期整改”计划，约定若逾期不达标，部门领导就要罚扫厕所……

公厕有异味、卫生不达标等问题，实则都有着第一责任人，比如说管理员、保洁员等等。诸如文旅局局长等，在此事中只是负有领导责任而已。按照惯例，本当对其采取通报批评、诫勉谈话、岗位降级等惩戒才是。东兴市直接罚局长去扫厕所，这无疑是反常规的特殊处理。其最核心的考量，显然是想通过身体力行的代偿劳动，来唤醒主政官员的个人耻感，以此倒逼其尽心履职。

的确得承认，公厕“有异味”，或许确有领导不重视、履职不到位等原因。故而从理论上说，通过“罚扫厕所”敲打相关官员对此事更上心，继而推动公厕变得更干净似乎是可行的。然而，也必须意识到，公厕日常维护，远比我们想象的复杂得多。其中，所涉及的包括——科层制行政体制的目标分解和责任落实，城管、市政系统的专业能力建设，甚至还有“自营”与“外包”的运营模式选择等等——在其间，主管领导的个人意志和个体投入很重要，却也不一定是决定性的。

局长被罚扫厕所之后，就一定能知耻而后勇以一己之力完成公厕治理吗？也许能，也许不能。对一个城市来说，判断有关主管官员的履职成败，并不适合简单基于“某某公厕有无异味”等个案，而更应该评估其是否搭建起了一套行之有效的常态化管理机制。毕竟，我们所追求的，并不是一段时间内所有公厕都干净卫生，而是一种能确保公厕长久整洁下去的行动方案。

亲力亲为把一所公厕打扫干净，难说是一位局长的本事与担当。深入推进公厕革命，整个社会最需要的是能基于城市现状，从整体上设计并建构现代公厕管理系统的技术型、能力型官员。