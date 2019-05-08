倡导跨界融合 同心医联推出“科技医疗平台”升级战略

2019同心医联战略发布会现场

“医疗的问题一直是社会的一个热点问题。三甲医院人满为患的场景可能大家都见过，为什么会这样呢？说的简单一点，好医生太少了，大家都希望找到好医生。” 5月7日，同心医联创始人兼CEO刘伟奇在北京召开的战略发布会上表示，随着老龄化社会的进展，一方面患者数量特别是慢病患者数量正在不断增长；另一方面，随着人们收入水平越来越高，对医疗服务的需求也越来越高，原来吃饱肚子就可以了，现在则希望活得更加健康。而这些都为医疗行业的未来发展带来了挑战。

这个问题应该怎样去解决？刘伟奇回答：“我们没有办法去批量的培养出合格的、优秀的医生，比较可行的方法，就是要用技术，去想办法解决核心的医疗问题，也就是优质的医疗资源比较稀缺的问题。”

刘伟奇介绍，同心医联今天发布的主题，就是推出"科技医疗平台"的升级战略，倡导医学影像技术和AI技术应该面向临床问题进行跨界融合，并为患者提供精准诊断和更佳治疗方案的服务闭环。

“影像AI的应用领域可以分为两大方向。”刘伟奇进一步指出，第一类方向是解决临床需求的，几乎所有的临床科室都会需要影像学的支持，即通过数字化分析提供精准诊断和有效治疗建议；第二类方向是解决影像科本身需求的，这里面又分两种情况：第一种是影像扫描问题，即获取影像数据时，如何提高效率和准确性的问题。第二种是影像诊断，例如肺结节影像辅助诊断，通过影像AI的应用，可以大大提高影像医生的诊断效率。

美国圣母大学教授陈子仪认为，健康医疗，还有智能医学，计算方法的参与是不可缺少的，没有这方面的新技术、新方法，就很难应对现实的挑战。

“对于新技术，中国的需求应该是非常旺盛的。中国的人口老龄化发展的很快，而中国幅员辽阔，很多疾病有地方性和差异性。所以人工智能和大数据的方法应该能够帮助克服这方面的挑战。”陈子仪表示，AI可以帮助医疗做很多的工作，像辅助诊断、手术、优化、医院系统的管理，甚至是培训基层的医疗人员等， AI都可以提供重要的支持。

提及影像AI的发展历程，刘伟奇表示，人工智能与医学影像结合的第一阶段已经过去。随着资本市场回归理性，简单烧钱造概念的时代已经过去，未来应该倡导以解决实际临床问题为导向，能够落地形成服务闭环的影像AI技术。而同心医联推出的“科技医疗平台”战略，就是以医学影像技术加AI技术为核心，通过线上互联网医院与线下医学影像中心，为临床医生、专科患者、合作医院和影像+AI专家四方提供平台服务。

发布会上，还举行了一场别开生面的跨界论坛，影像技术（清华大学副教授陈慧军）+AI技术（北京航空航天大学特邀研究员刘涛）+影像诊断（301医院影像科主任医师程流泉）+临床应用（宣武医院神经外科主任医师鲍遇海）+医疗专业投资（中金资本执行总经理刘帆）五个领域的专家共聚一堂，探讨技术转化为临床应用的难点何在，应该如何跨界融合，才能为临床提供更为精准的诊断和治疗建议。

当日，同心医联与合作伙伴共同启动了“临床导向；跨界融合；开放共赢；服务闭环”的科技医疗平台的升级战略。（杨迪）