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农业农村部：确保生猪屠宰环节“两项制度”百分之百执行到位

2019年05月08日09:08 来源：农民日报

　　5月7日，农业农村部在北京召开落实生猪屠宰环节“两项制度”百日行动部署会。会议强调，各地要按照国务院领导同志批示要求，深入开展落实非洲猪瘟自检制度和官方兽医派驻制度百日行动，确保“两项制度”百分之百执行到位。农业农村部副部长于康震出席会议并讲话。

　　会议强调，生猪屠宰是连接生猪产销的关键环节，落实好屠宰环节“两项制度”，是切断非洲猪瘟病毒传播途径、降低病毒扩散风险的重要举措，各级畜牧兽医部门要坚决贯彻落实中央决策部署，严把规定时限，强化技术保障，加强监督管理，采取每周调度、挂图作战、督促提醒、按月总结、对账销账等多种方式，确保5月15日前官方兽医足额派驻到位，7月1日前所有生猪屠宰企业全部实现自检。

　　会议要求，各级畜牧兽医部门要坚持防疫病和稳生产两手抓。一方面，充分认识防控非洲猪瘟的艰巨性，毫不松懈地强化防控措施，紧扣关键环节，做到真排查、早报告、快处置、全阻断、严防堵、促转型，坚决打赢非洲猪瘟防控攻坚战。另一方面，充分认识保障猪肉市场供应的极端重要性，从切实保障调运秩序、大力加强信息监测预警、强化政策扶持等方面综合施策，坚决遏制生猪生产下滑势头，促进生猪生产稳定发展。

　　农业农村部总畜牧师马有祥主持会议。龙新

(责编：许晓华、杨迪)


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