防晒霜可致血液中化学成分超标

美国一项小规模初步研究显示，使用防晒霜一天，其中部分化学物质会进入人体血液，且水平高于美国食品和药物管理局制定的有关标准。

美国食品和药物管理局药物评价与研究中心研究人员召集24名健康志愿者参与测试得出上述结论。研究中，志愿者连续4天、每天4次分组使用不同性状和品牌的防晒霜涂抹全身75%的皮肤。志愿者第一天使用防晒霜之后，研究人员即发现其血液中氧苯酮等3种化学成分水平持续升高，且超出美国食品和药物管理局有关标准。停用防晒霜后，这些化学成分仍停留志愿者体内至少24个小时。

防晒霜先前在美国不必接受药物类安全测试，因为人们普遍认为其安全无虞。研究人员认为，人体全身会吸收防晒霜成分，这显示有必要进一步研究其临床意义。研究报告刊载于6日出版的《美国医学会杂志》。

不过，美国食品和药物管理局前任局长罗伯特·卡利夫在同期刊载的一篇评论中说，消费者没有必要因此停用防晒霜。因为，研究发现使用者血液中防晒霜化学成分水平“远高于食品和药物管理局制定的标准，并不意味这些成分不安全”。未参与研究的其他专家注意到，研究中志愿者使用防晒霜的量远高于人们日常用量。（据新华社 袁原）