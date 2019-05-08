39人涉嫌“售药”诈骗被起诉

广东省中山市第一市区人民检察院近日对方某、王某等39人涉嫌诈骗案提起公诉。公诉显示，这一团伙涉嫌利用诈骗话术夸大中药功效，高价销售未经国家药品监督管理部门批准生产的中药，诈骗多名被害人钱财，涉案金额达1.6亿元。

2016年10月，方某、陈某等人为谋取非法利益，成立某健康管理有限公司，下设推广部、质检部、疗效跟踪部和行政部。2017年2月，该团伙开办了两间中医门诊部，聘请有执业资格的中医师肖某、张某林、江某等人坐诊。该公司成员假冒上述中医师身份，结合预先设定好的诈骗话术进行虚假网上问诊，引诱被害人下单购买妇科、男性、减肥类等未经国家药品监督管理部门批准生产的中药。

办案检察官表示，该诈骗团伙依托合法成立的公司，利用消费者渴望治愈疾病、成功减肥等心理，一步步将消费者引入骗局，长期向社会公众销售不具备实际药效的产品骗取钱财，其诈骗方式具有一定隐蔽性和迷惑性。

检察机关提醒广大民众警惕此类诈骗犯罪，在购买治疗疾病、减肥瘦身等产品时提高警惕意识和防范意识。（据新华社 记者詹奕嘉）